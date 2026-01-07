На Полтавщині чоловік пограбував 16-річну дівчину — поліція

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 135

Він перебуває під вартою без права внесення застави

У новорічну ніч у Новосанжарській громаді на Полтавщині чоловік пограбував 16-річну дівчину. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, потерпіла приїхала до знайомих, щоб відсвяткувати Новий рік. Після конфлікту в компанії вона погодилася продовжити святкування у будинку дядька одного з юнаків. Втім, за інформацією правоохоронців, власник домогосподарства забрав у дівчини мобільний телефон та зняв із неї золоті прикраси.

Про пограбування правоохоронцям повідомили місцеві мешканці, до яких неповнолітня звернулася по допомогу.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

