Ветеран війни після служби заснував фермерське господарство у Кременчуцькому районі

Ветеран російсько-української війни Андрій Пидорина після трьох років служби у зоні бойових дій розпочав власну справу в аграрному секторі Полтавської області. Після демобілізації він заснував фермерське господарство, яке нині працює та має стабільні фінансові показники. Про це розповіли у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Андрій Пидорина став до лав Збройних Сил України без попереднього військового досвіду. За час служби пройшов шлях від солдата до сержанта — командира відділення ударних авіаційних комплексів. Він опанував спеціальності мінометника, старшого групи СПГ-9 та зовнішнього пілота FPV-дронів.

До повномасштабного вторгнення чоловік уже мав підприємницький досвід — володів швейною майстернею та магазином чоловічого одягу. Після повернення з фронту він вирішив змінити напрям діяльності та зайнявся сільським господарством.

Фермерське господарство зареєстроване як ФОП третьої групи. Підприємець обробляє 1,5 га власної землі та ще 0,8 га орендованих ділянок у селі Піщане. На орендованій землі висадили близько 7 тисяч кущів ремонтантної малини сорту «Мапема», а в міжряддях — часник сортів «Любаша» та Рокамболь.

Окремим напрямом діяльності став проєкт із вирощування елітної спаржі, який реалізують за підтримки Українського ветеранського фонду. У межах грантової програми підприємець отримав 1,5 млн грн. Кошти планують спрямувати на закупівлю саджанців і впровадження автономної системи поливу.

Для повного виробничого циклу Андрій Пидорина інвестував у сільськогосподарську техніку та навісне обладнання. Це дозволяє не лише обробляти власні ділянки, а й надавати агропослуги домогосподарствам громади та іншим фермерам. Також він уклав угоди про співпрацю з місцевими агровиробниками й торговими партнерами.

Ветеран підписав договори з мережами кав’ярень Rock Kava та «ДАО» щодо постачання свіжої та замороженої малини й спаржі. Крім того, його продукція продається на центральному ринку та онлайн.

У 2026 році підприємець планує створити щонайменше два нові робочі місця для польових працівників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що наприкінці минулого року Уряд оновив грантову програму «Власна справа»: тепер ветерани та їх родини мають більше можливостей для отримання грантів для бізнесу.