Надзвичайні новини, Полтавщина

Робота через TikTok та пропозиція матеріальної допомоги: двох жінок на Полтавщині ошукали на понад 200 тис. грн

Сьогодні, 18:00

 

Поліція порушила кримінальне провадження

У Миргородському районі дві жінки стали жертвами шахраїв і втратили загалом понад 200 тис. грн. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Так учора, 6 січня, до поліції у Лохвиці звернулася 19-річна місцева жителька. За її словами, вона побачила в TikTok оголошення про нібито легкий заробіток із посиланням. Перейшовши за ним, жінка виконувала інструкції «роботодавця» та переказувала гроші на різні банківські картки. Загальна сума переказів перевищила 100 тис. грн.

Після цього шахраї видалили листування та фейковий сайт, на якому зареєструвалася потерпіла. Зрозумівши, що її ошукали, жінка звернулася до поліції.

Ще однією жертвою аферистів стала 48-річна мешканка Шишацької громади. В одному з чатів у Viber вона побачила повідомлення про можливість отримання матеріальної допомоги в розмірі 6 тис. грн від нібито міжнародної організації. Перейшовши за фішинговим посиланням, жінка ввела реквізити банківської картки та під час телефонної розмови продиктувала смс-коди.

Після цього з її рахунку зникли майже 100 тис. грн. Потерпіла також звернулася до правоохоронців.

За обома фактами правоохоронці Миргородщини відкрили кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, зокрема з використанням електронно-обчислювальної техніки). Наразі тривають слідчі дії та встановлюють осіб, причетних до злочинів.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві на 41 тисячу гривень ошукали чоловіка, який намагався оформили тисячу від президента.

Автор: Яна Гудзь
Коментарі: 1

444
Olexander:
Сьогодні, 18:38

Цікаво,в людей по 100 штук на картках ,а вони роботу шукають .

0 0

Вверх