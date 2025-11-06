У Кременчуці підозрюваного у підпалі машин взяли під варту — поліція

Чоловік підпалив два легковики, один із них спричинив пожежу в житловому будинку. Суд узяв чоловіка під варту

5 листопада близько 4.00 у Кременчуці на вулиці Остапа Вишні загорівся автомобіль Fiat. Полум’я перекинулося на житловий будинок. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Як вказують правоохоронці, вогонь пошкодив авто, яким користувався 50-річний житель Кременчука, та житлову будівлю місцевої мешканки 54 років. Попередня причина займання — підпал.

За даними поліціянтів, пдо підпалу причетний 36-річний місцевий житель. Слідчі з’ясували, що 3 листопада близько 6.00 той самий чоловік підпалив ще один автомобіль ВАЗ-2106 на проїзді Самойлівському.

Палієві вже повідомили про підозру у скоєнні умисного пошкодження майна шляхом підпалу. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави 60 560 грн.

За обома фактами триває досудове розслідування за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за минулу добу в Кременчуцькому районі сталося 4 пожежі — загорілося дві автівки.