За минулу добу в Кременчуцькому районі сталося 4 пожежі — загорілося дві автівки

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 62

За минулу добу на Кременчуччині зареєстровано 4 пожежі. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

5 листопада о 03.30 на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу у Кременчуці на території приватного домоволодіння. Загорівся легковий автомобіль Fiat та прибудова до житлового будинку. Вогонь перекинувся на дах будинку. Пожежу ліквідовували рятувальники 14-ї та 15-ї державних пожежно-рятувальних частин у складі 3-х одиниць техніки. Від знищення вогнем вдалося врятувати житловий будинок.

Учора на початку 17-ї години надійшов виклик про пожежу на території приватного домоволодіння у Кременчуці. За попередньою інформацією пожежа виникла у господарчій споруді на площі 70 м кв. Рятувальники оперативно загасили пожежу та врятували поруч розташований житловий будинок від знищення вогнем.

О 9.57 виникла пожежа на відкритій території в селі Мала Кохнівка Вогонь знищив суху рослинність та очерет на площі 0,003 га. До гасіння залучалась 16 ДПРЧ у складі 8 рятувальників та 2-х одиниць техніки.

О 14.16 на вулиці Незалежності в селищі Семенівка загорівся легковий автомобіль. Вогонь знищив моторний відсік. До гасіння пожежі залучалась 8 ДПРП.

Причина виникнення пожеж встановлюються.

Нагадаємо, учора ми писали, що близько 16.20 на вулиці Троїцькій у центрі Кременчука сталася пожежа. Про це повідомили кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. За словами очевидців, все почалося з дуже маленького вогника на приватній території, де є якесь приміщення схоже на бунгало, але воно прямо за декілька хвилин перетворилось на шалене полум’я.