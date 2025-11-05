У центрі Кременчука горить будинок

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 486 Коментарів: 1

5 листопада, близько 16.20, на вулиці Троїцькій у центрі Кременчука сталася пожежа, повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За словами очевидців, все почалося з дуже маленького вогника на приватній території, де є якесь приміщення схоже на бунгало, але воно прямо за декілька хвилин перетворилось на шалене полум’я.

Зараз на місці працюють надзвичайники і поліціянти. Рух Троїцькою перекрили.