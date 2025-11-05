Учора в Горішніх Плавнях згорів автомобіль у гаражі — надзвичайники

Сьогодні, 09:01

Учора, 4 листопада, близько 14.13 у Горішніх Плавнях сталася пожежа в гаражі, унаслідок якої згорів легковий автомобіль Renault. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив автівку та пошкодив електроінструменти, а також закоптив стіни й стелю на площі близько 100 м². Рятувальникам вдалося врятувати гараж від повного знищення.

Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання.

До гасіння залучалися надзвичайники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Горішніх Плавнів.

Причини займання з’ясовують фахівці.

