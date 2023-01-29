Для «нормального життя» українцям потрібно $340 — соціологи

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 581 Коментарів: 1

В Інституті соціології НАН України промоніторили суспільну думку і дійшли висновків, що раніше українцям потрібно було 16 тис. грн для нормального життя на людину, а тепер — 14 тис. А скільки вам потрібно, аби не виживати, а жити «нормально»?

14 тис. грн для нормального життя на місяць — така сума за даними опитування Інституту соціології НАН України зараз потрібна середньостатистичному українцю, аби ні у чому собі не відмовляти. За їх підрахунками, це близько $340, за нашими — ближче до $380 за актуальним курсом.

Зазначають, що таким чином фінансові очікування українців після початку повномасштабної війни суттєво зменшились — у листопаді 2021 року люди вважали, що для нормального життя на місяць на одного вистачатиме 16 372 грн ($630 за актуальним на момент опитування курсом). А тепер 14 тис.

Чи достатньо цих грошей на людину для нормального життя, а не виживання? Адже ціни навпаки за рік різко пішли у гору. У порівнянні із січнем вартість одного походу у магазин у Кременчуці зросла на 35% — ось приклад кошика, у який ми поклали однаковий набір продуктів від однакових виробників у конкретному магазині.

Також зросли комунальні послуги, зокрема найбільш відчутно подорожчало опалення: 20-40%. Курс валют підвищився на 35-40%, та потягнув за собою ціни на усе. Бензин А95 — плюс 60%. Але за результатами опитування соціологів виходить, що коштів на життя навіть у гривневому еквіваленті українцям потрібно менше, ніж наприкінці 2021 року. Ми провели опитування витрат та зібрали думки щодо того, чи вистачить 14 тис. грн на людину для комфортного життя і скільки потрібно, аби «нормально жити»:

— Я б не назвала ці кошти нормальною сумою для проживання на людину, — каже кременчужанка Марина. - Це, скоріше, мінімум більш менш адекватного існування, коли можна просто сходити в супермаркет та взяти з полиці те, що тобі до вподоби. Хоча зараз похід в супермаркет — тисяча гривень, тож краще сидіти вдома і менш туди заходити. Я живу сама, комуналка — 3 тис. грн, на магазини — їжу та побутові речі, витрачаю приблизно 8 тис. Тобто, вже 11 тис. грн. Мобільний, проїзд, якась кава у перерві, донати це ще тисяча. І з них умовних 14 тис. грн залишається 2 тис. грн на всі інші потреби — це нормальне проживання? Та це дві пломби у стоматолога. А якщо в тебе немає власної оселі, а зараз багато людей переселенці, то взагалі це життя на межі виживання. Виходить, за версією цих соціологів чи хто вони нормальне життя для українців не мати змоги орендувати житло, не мати авто, не хворіти, не ходити до ресторанів, салонів, кафе, посадити на дієту кота. Бо коштів на все це з 14 тис. грн просто не вистачить. Авторам, які складали це опитування, явно платять більше, ніж 14 тис. грн за маніпулювання громадською думкою.

— Ну, щоб нормально жити, то нашій родині — нас двоє та маленька дитина, потрібно 30-40 тисяч грн, — ділиться з нами вихователька дитячого садку Олена. — Це при власному житлі. І це шикувати, а просто щоб почуватися вільно, не відмовляти собі в продуктах та забути про акції. У нас такої суми зараз у родині немає. У тиждень на харчування вкладаємось десь у 1,5-2 тис. грн. Але це дуже скромно і я готую сама. Це найменший мінімум і тільки на їжу. Без пива, вина, дорогої ковбаси, оселедця тощо. Якщо брати, що хочеться, не дивлячись на цінник, то витрати зростуть в 1-5-2 рази. Здебільшого продукти намагаюсь по акції, окрім їжі дитині. Сир, йогурти, риба, яловичина, солодощі, молоко купуємо тільки дитині. Здебільшого моніторю акції. Якщо є акції на певні продукти, які ми споживаємо, то я одразу беру кілька упаковок. Піцерії, кафе, атракціони, гуртки дитячі — на це ми кошти не витрачаємо.

Засоби гігієни також купую лише по акції, мило шампунь у великій кількості замовила в Чорну п'ятницю в Інтернеті. Овочі купую в магазині: своїх немає. Іграшки на свята для сина моніторю в онлайн магазинах. Одяг купую у секонді, але надто найдешевше не беру, бо швидко перетворюється на ганчірку. Або сезонні знижки на сайтах. Цього року витратити довелося на взуття для всіх, але дорослим це на кілька сезонів, малому обійшлося в 1500 грн. Але в нього плоскостопість, йому потрібне гарне взуття. Комуналка листопад — майже 3 тис. грн, грудень ще не платила…

— 50 тис. грн на трьох на місяць буде нормально для нашої родини, якщо жити у власній квартирі та не виплачувати кредити. У нас маленька донька, син вже мешкає окремо та сам себе забезпечує. Зараз з нашого доходу на їжу витрачаємо 50 відсотків, комуналка це десь 20%, плюс доводиться досі виплачувати кредити за житло. Важко сказати, яка саме зараз сума доходів, адже вони не завжди стабільні. Відкладати нічого не виходить. Якби у нас з чоловіком був дохід по 30 тисяч у кожного, то це було б для нас комфортно.

— Я мешкаю практично сама, у приватному будинку, — розповідає кременчужанка Марія. — Великі суми йдуть на опалення будинку, потрібні кошти на вічний ремонт, гігантські суми на утеплення. Додалися витрати на авто — думаю, це типове для українців: скориставшись нульовим розмитненням накупили машин, тепер за скажені гроші їх заправляємо, утримуємо, ремонтуємо. У мене в середньому мінус 3000 грн/міс з бюджету. Тож з урахуванням цього так, 14 тис. грн не вистачить. Витрати на їжу, одяг, послуги не змінилися. Трохи додалися абонентські плати, підросла комуналка. Додалися донати — десь 200-300 грн/міс у середньому.

— Сама ідея про «вам достатньо 340 баксів», просто офігенна, — каже Костянтин. - Це гроші просто аби вижити, а не нормально прожити. Комуналка в середньому 3000 грн у місті, а в селах, де газовий котел, ще дорожча. Мобільний зв'язок, інтернет, проїзд громадським транспортом, ще приблизно ще 1000 грн. Харчові продукти та гігієна коштують майже як у Європі. Одяг коштує дорожче. Не дай Боже захворіти чи піти до стоматолога. А купівля гаджетів, ремонти, якийсь відпочинок? А діти не хворіють, до репетиторів не ходять, повільно ростуть та мало їдять? Про покупку квартири або авто взагалі мовчу.

— Витрачаю менше за цю суму, але у мене є власне житло, за оренду я не плачу. 14 тисяч для мене велика сума. Завжди намагалася жити економно і не купувати зайвого, — розповідає кременчужанка Наталія.

— Мені цієї суми не вистачить однозначно. Це тільки за оренду: квартира разом із комунальними виходить 7-8 тис. грн. І не скажу, що з початком війни почала менше витрачати. Навпаки, більше, з урахуванням зростання цін. Як мені подобаються ці статисти, які вважають як і на скільки мені жити. Ви розумієте, що вони роблять? Вони вкладають у голову українцям, що на копійки цілком нормально жити. Формують «суспільну» думку.

— Якщо це 14 тис. грн на одного, то так, згодні, що вистачить. Нас четверо, тобто, на родину 55 тис. грн за цими підрахунками. Якщо є своє житло, то це нормально. Можна жити, але звісно без шику: на їжу, одяг, комуналку, гуртки та мінімальні розваги вистачить.

— Якщо не орендувати квартиру, то досить. Але прямо з комфортом навряд чи — комуналка, проїзд, їжа, якісь невеликі обновки. Авто утримувати теж не вийде, ходити до стоматолога, відкладати також. Тож ця сума не про нормальне життя, а про виживання. А з урахуванням того, що зараз війна і потрібно купувати, генератори, паливо, павербанки, LED-лампи, купу інших девайсів, утеплюватися, мати запаси питної води, продуктів тощо, то дійсно не вистачить.

— Якщо на одну людину, то в цілому так, але без шику, лише закрити основні потреби: комуналка та їжа. Так це я вважаю себе ощадливою, все по акціях. До війни дохід сім'ї (нас троє) був приблизно 35 тис., це понад 1000 дол за колишнім курсом. Зараз менше не набагато, але ціни зросли. Відкладати абсолютно нічого не вдається. Раніше вистачало і на відпустку 2 рази на рік, перед війною і до Туреччини, і до Єгипту з'їздили до недорогих готелів.

— По 14 тис. грн на кожного члена сім'ї – так, цього вистачить, але це мінімум, а не кошти для нормального проживання. З урахуванням війни та того, що зараз нічого не потрібно, ані подорожі, ані ремонти, ані оновлення гардероба, то витрати зменшились.

А на їжу, комуналку та туалетний папір справді вистачить…





А тепер щодо доходів. Згідно з опитуванням, 40,6% українців відповіли, що їхній дохід «значно нижчий» за вказану ними суму для нормального проживання. Але у 2021 році, до війни, ситуація була гірше — 52% респондентів отримували нижчий дохід, ніж потрібний. Виходить, 10% респондентів покращили свою економічну ситуацію.

24,9% - дещо нижчий, 24,3% мають дохід на приблизно такому ж рівні. І лише 10% респондентів відповіли, що їхній дохід вище та значно вище суми, потрібної для нормального існування.

Разом із тим, за даними соціологічного опитування, загалом респонденти оцінюють економічну ситуацію краще, ніж у листопаді 2021 році. Тоді 58% респондентів вважала її поганою. Зараз таку оцінку економічній ситуації дали 28%. Гарну оцінку економічній ситуації у 2021 році давали менше, ніж 4% респондентів, а тепер — майже 20%. Також половина респондентів вважає економічну ситуацію як більш-менш нормальну, а от згадуючи 2021 рік таку оцінку дали 38% учасників опитування.

А яка сума вам потрібна для нормального існування та чи вистачає для цього доходу?