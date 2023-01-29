Кременчуцький НПЗ потрапив у п'ятірку підприємств, найбільш пошкоджених під час повномасштабної війни

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 260

Кременчуцький нафтопереробний завод потрапив у п'ятірку підприємств (станом на грудень 2022), які найбільше постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни за оцінкою експертів проєкту «Росія заплатить» KSE Institute (аналітичний центр при Київській школі економіки).

За підсумками 2022 року, щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення, розпочатого росією 24 лютого 2022 року.

Загальна сума прямих збитків підприємств, включно з державними, та приватних осіб-підприємців оцінюється в $13 млрд. З них $9 млрд — частка збитків великих та середніх підприємств. Загальні непрямі втрати сягають $33,1 млрд. А необхідна сума для відновлення підприємств — $24,9 млрд.

- Переважна кількість зруйнованих та пошкоджених підприємств сконцентрована в шести областях — Київській та Донецькій (по 17% від загальної кількості), Запорізькій (14%), Харківській (13%), Луганській (10%) та Миколаївській (8%). Зазвичай область реєстрації підприємства співпадає з областю, в якій у підприємство отримало прямі збитки, але є і винятки, — зазначає Дмитро Горюнов, керівник напряму економічних втрат проєкту «Росія заплатить», старший економіст Центру економічної стратегії.

19 приватних та державних підприємств (17%) з-поміж великих та середніх зруйновано повністю, ще 90 (83%) пошкоджені частково.