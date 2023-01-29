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Кременчук, Полтавщина

У Державному аграрному реєстрі зареєструвалися понад 3,5 тисячі сільгоспвиробників Полтавщини

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 194

 

Реєстрація у Державному аграрному реєстрі дає можливість малим фермерам отримати державну підтримку

Цього тижня в усіх районах Полтавщини відбулися зустрічі представників влади з сільгоспвиробниками області щодо проведення весняно-польових робіт. Таке зібрання фермерів Кременчуцького району пройшло у четвер, 26 січня, у селі Піщане. На зустрічі з аграріями приїхав заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.

Серед проблем, які обговорили на зустрічі, були питання щодо наявності насіння та пально-мастильних матеріалів, кредитування аграріїв, допомогу від держави та міжнародних донорів, а також змін у законодавстві, зокрема, підготовку до відкриття ринку землі у 2024 році для юридичних осіб.

Олексій Бруслик звернув увагу фермерів на необхідність зареєструватися у Державному аграрному реєстрі та повідомив, що минулого року в ньому зареєструвалися понад 3,5 тисячі аграріїв Полтавщини.

- Державний аграрний реєстр – це єдиний цифровий хаб для агровиробників України. Кожен зареєстрований у системі може подати заявку на отримання державних субсидій, позик і технічної допомоги від ЄС, участь у цільових, кредитних програмах. Хто не зареєструвався та не розібрався з цим сервісом, не зможе скористатися підтримкою держави та міжнародних організацій. Крім того, ДАР дозволяє вести звітність, надає прозорість у роботі, дозволяє оперативно подавати документи, щоб не стояти у черзі. Цей реєстр постійно розвиватиметься. І всі, хто ним не користується, сам себе обмежує. ДАР – це підтримка малого та середнього бізнесу, - зазначив Олексій Бруслик.

Голова Полтавської обласної Асоціації фермерів і приватних землевласників Василь Бурлака на цій зустрічі розповів, що грошова допомога минулого року надавалася за двома напрямами: за обробку угідь сільськогосподарського призначення та на утримування від 3 до 100 корів. Усі фермери, які скористалися програмою та правильно заповнили цифрові форми у Державному аграрному реєстрі, отримали кошти.

Зокрема, сільгоспвиробники Козельщинської громади подали 83 заявки й отримали близько 10 млн грн допомоги, за яку придбали насіння, техніку та створили нові робочі місця. Аграрії Семенівської громади подали 44 заявки, Глобинської – 99 заявок, а Кременчуцької - 156 заявок.

За його словами, у 2023 році для підтримки аграріїв Полтавщини теж буде виділено з фондів ЄС до 3 млрд грн.

Нагадаємо, заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко на брифінгу закликав усіх малих фермерів терміново зареєструватися на отримання допомоги у Державному аграрному реєстрі та заявив, що кошти на підтримку аграрної галузі можуть надійти від міжнародних організацій.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: аграрії фермери державна допомога реєстр
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