У Державному аграрному реєстрі зареєструвалися понад 3,5 тисячі сільгоспвиробників Полтавщини

Цього тижня в усіх районах Полтавщини відбулися зустрічі представників влади з сільгоспвиробниками області щодо проведення весняно-польових робіт. Таке зібрання фермерів Кременчуцького району пройшло у четвер, 26 січня, у селі Піщане. На зустрічі з аграріями приїхав заступник начальника Полтавської ОВА Олексій Бруслик.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА.
Серед проблем, які обговорили на зустрічі, були питання щодо наявності насіння та пально-мастильних матеріалів, кредитування аграріїв, допомогу від держави та міжнародних донорів, а також змін у законодавстві, зокрема, підготовку до відкриття ринку землі у 2024 році для юридичних осіб.
Олексій Бруслик звернув увагу фермерів на необхідність зареєструватися у Державному аграрному реєстрі та повідомив, що минулого року в ньому зареєструвалися понад 3,5 тисячі аграріїв Полтавщини.
Голова Полтавської обласної Асоціації фермерів і приватних землевласників Василь Бурлака на цій зустрічі розповів, що грошова допомога минулого року надавалася за двома напрямами: за обробку угідь сільськогосподарського призначення та на утримування від 3 до 100 корів. Усі фермери, які скористалися програмою та правильно заповнили цифрові форми у Державному аграрному реєстрі, отримали кошти.
Зокрема, сільгоспвиробники Козельщинської громади подали 83 заявки й отримали близько 10 млн грн допомоги, за яку придбали насіння, техніку та створили нові робочі місця. Аграрії Семенівської громади подали 44 заявки, Глобинської – 99 заявок, а Кременчуцької - 156 заявок.
За його словами, у 2023 році для підтримки аграріїв Полтавщини теж буде виділено з фондів ЄС до 3 млрд грн.
Нагадаємо, заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко на брифінгу закликав усіх малих фермерів терміново зареєструватися на отримання допомоги у Державному аграрному реєстрі та заявив, що кошти на підтримку аграрної галузі можуть надійти від міжнародних організацій.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер