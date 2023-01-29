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Чи варто боятися «Кракена»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 403

 

Що робити, аби не померти від Omicron XBB.1.5

24 січня Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я повідомили про першого виявленого в Україні пацієнта з Omicron XBB.1.5 - мутацією вірусу SARS-CoV-2. Як відомо, хворий з Сумської області був невакцинований від COVID-19.

Чи сприятиме це підвищенню рівня захворюваності на COVID-19? Чи варто кременчужанам перейматися «Кракеном»?

Відповіді на ці питання надали у Центрі громадського здоров’я.

- Ми досить обмежені в даних, проте з того, що нам доступно і що підтверджує ВООЗ - Omicron XBB.1.5 швидше передається, і таким чином сприятиме збільшенню випадків у всьому світі. Відповідно й в Україні. Інформації щодо тяжкості захворювання, пов’язаного з XXB.1.5 поки не достатньо, але оцінки тривають, - розповіли у ЦГЗ.

Попри те, що Omicron сам по собі легше переноситься та часто не потребує госпіталізації, й у Кременчуці спостерігається суттєвий спад захворюваності, це все одно не зменшує соціальної відповідальності кожного та кожної.

Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше.

Як повідомили у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України», поява мутації варіанту Omicron XBB.1.5 вірусу SARS-CoV-2 в Україні не вплине на вакцинальну кампанію COVID-19. Доведено, що вакциновані люди захищені від тяжких наслідків захворювання та смерті.

- Сьогодні людям як ніколи легко отримати щеплення - навіть не потрібно мати декларації з сімейним лікарем. Ви просто приходите до найближчого медзакладу або Центру вакцинації. Щеплення проти COVID-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років.

Перед вакцинацією не треба проходити обстежень, приймати специфічні ліки або дотримуватись дієти, воно безоплатне та ефективне, - наголосив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

Раніше ми писали те, що робити кременчужанам у випадку пропущення терміну введення бустерної дози.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус вакцинація Омікрон XBB.1.5 Кракен Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» ЦГЗ МОЗ
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