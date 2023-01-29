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5 перемога хокеїстів «Кременчука» над «Берсерками»

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 75

 Перед матчем мі командами відбувся обмін гравцями 

Вчора, 29 січня, хокеїсти «Кременчука» відновили виступи в чемпіонаті України. Дубль Дмитра Ігнатенка допоміг «Кременчуку» відсвяткувати свою першу перемогу у 2023 році та п’яту у очних матчах проти «Харківських Берсерок». Цікаво, що прем’єрними голами у складі переможців відзначились «вчорашні» гравці «Берсерків» – Євген Абаджян та Філіп Матвієнко.

«Кременчук» – «Харківські Берсерки» – 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – Абаджян (Геворкян, Варава), 1:30. 1:1 – Карнаух, 12:47. 2:1 – Ігнатенко (Лялька), 18:24. 3:1 – Ігнатенко (Тимченко), 27:42. 4:1 – Андрющенко (Кругляков, Тимченко, – більш.), 33:29. 4:2 – Карнаух (Секірко, Безуглий, більш.), 53:12. 5:2 – Матвієнко (Гніденко, – менш.), 49:03. 5:3 – Секірко (Карнаух, – більш.), 52:40. 6:3 – Лялька, 59:23.

«Кременчук»: Гордюшин; Матвієнко – Ісаєнко, Ігнатенко – Кругляков, Максименко – Варава, Материкін – Глухов; Лялька – Кривошапкін – Сенік, Б.Андрющенко – Гніденко – С.Тимченко, Геворкян – Середницький – Абаджян, Брага – Кривенко – Т. Савицький. Тренер – Олександр Савицький.

«Берсерки»: Касатонов; Наливайко – Кльонов, Абдуллаєв – Мельник, Бондарцев – Горбунов; Єфімочкін – Вал.Мурин – Карнаух, Деревянко – Секірко – Безуглий, Кашевко – Осадчий – Омельчук, Ружицкий – Д.Мазур – Соляник. В.о. головного тренера – Павло Легачев.

Арбітни – В.Торяник, О.Серебряков, лайнсмени – М.Качура, Д.Прохно.

«Берсерки» втратили в цю зимову паузу всіх своїх лідерів у кожному з амплуа: воротар Богдан Дьяченко посилив останній рубіж «Сокола», а захисник Філіп Матвієнко та нападник Євген Абаджян вирушили на правах оренди – до «Кременчука». Саме Євген першим же кидком і засмутив Захара Касатонова: вчорашньому бомбардиру харків’ян Абаджяну знадобилося рівно півтори хвилини, щоб відкрити рахунок голам за нову команду та закинути свій 14 гол у сезоні у 17-ти матчах!

Треба сказати, що швидка шайба не вибила харків’ян із сідла і вони чудово чинили опір протягом матчу, іноді змушуючи свого тренера Павла Легачева аплодувати після вдалих дій підопічних. Особливо на тлі своїх нових партнерів виділявся 20-річний вихованець кременчуцької школи хокею Тарас Карнаух, який закинув дві шайби та віддав чудовий пас після сольного проходу на третій гол «Берсерків»!

Після гри навіть Павло Легачев пожартував, мовляв, чи не захочуть «кременчужани» повернути молодого хлопця у своє розпорядження до кінця трансферного вікна, який став частиною того самого великого обміну між командами цього тижня.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Ірина Василенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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