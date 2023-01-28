Фермери Кременчуччини зможуть отримати допомогу від держави, але треба зареєструватися

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 86

26 січня у селі Піщане пройшло зібрання близько 50 фермерів Кременчуцького району, на якій обирали делегатів на обласну конференцію асоціації фермерів та обговорювали нагальні питання агросектору.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, у державному бюджеті на 2023 рік не передбачені видатки на державну підтримку малим фермерам. Минулого року державна допомога аграріям надавалася у розмірі 3100 грн за 1 га рілля та 5300 грн за одну голову великої рогатої худоби. Втім, і цього року таку допомогу можна буде отримати.

— Закликаю усіх малих фермерів скоріше зареєструватися на отримання допомоги у Державному аграрному реєстрі. Кошти на підтримку аграрної галузі можуть надійти від міжнародних організацій, — заявив Артем Даценко.

Він також розповів про прикрий випадок махінації з цими виплатами, яка сталася на Кременчуччині минулого року.

— Один горе-аграрій, якій обробляв понад 1000 га землі, вирішив незаконним шляхом отримати від держави допомогу. А підтримка надається лише малим фермерам, які обробляють до 120 га землі. Тож він фіктивно розділив свої землі й таким чином отримав кошти з державного бюджету. Сам поїхав відпочивати за кордон. Наразі цим питанням займаються правоохоронці, а обласна асоціація фермерів намагатиметься нівелювати такі махінації у майбутньому, — зазначив Артем Даценко.