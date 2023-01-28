Фермери Кременчуччини зможуть отримати допомогу від держави, але треба зареєструватися

Минулого року один із великих фермерів незаконно отримав державну підтримку – правоохоронці розслідують махінацію
26 січня у селі Піщане пройшло зібрання близько 50 фермерів Кременчуцького району, на якій обирали делегатів на обласну конференцію асоціації фермерів та обговорювали нагальні питання агросектору.
Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.
За його словами, у державному бюджеті на 2023 рік не передбачені видатки на державну підтримку малим фермерам. Минулого року державна допомога аграріям надавалася у розмірі 3100 грн за 1 га рілля та 5300 грн за одну голову великої рогатої худоби. Втім, і цього року таку допомогу можна буде отримати.
Він також розповів про прикрий випадок махінації з цими виплатами, яка сталася на Кременчуччині минулого року.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер