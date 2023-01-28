Фермери Кременчуччини зможуть отримати допомогу від держави, але треба зареєструватися

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Гроші

Фермери Кременчуччини зможуть отримати допомогу від держави, але треба зареєструватися

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 86

 

Минулого року один із великих фермерів незаконно отримав державну підтримку – правоохоронці розслідують махінацію

26 січня у селі Піщане пройшло зібрання близько 50 фермерів Кременчуцького району, на якій обирали делегатів на обласну конференцію асоціації фермерів та обговорювали нагальні питання агросектору.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, у державному бюджеті на 2023 рік не передбачені видатки на державну підтримку малим фермерам. Минулого року державна допомога аграріям надавалася у розмірі 3100 грн за 1 га рілля та 5300 грн за одну голову великої рогатої худоби. Втім, і цього року таку допомогу можна буде отримати.

— Закликаю усіх малих фермерів скоріше зареєструватися на отримання допомоги у Державному аграрному реєстрі. Кошти на підтримку аграрної галузі можуть надійти від міжнародних організацій, — заявив Артем Даценко.

Він також розповів про прикрий випадок махінації з цими виплатами, яка сталася на Кременчуччині минулого року.

— Один горе-аграрій, якій обробляв понад 1000 га землі, вирішив незаконним шляхом отримати від держави допомогу. А підтримка надається лише малим фермерам, які обробляють до 120 га землі. Тож він фіктивно розділив свої землі й таким чином отримав кошти з державного бюджету. Сам поїхав відпочивати за кордон. Наразі цим питанням займаються правоохоронці, а обласна асоціація фермерів намагатиметься нівелювати такі махінації у майбутньому, — зазначив Артем Даценко.
0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА фермери державна допомога підтримка аграрії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 2 від 12 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

Всі pdf

Вверх