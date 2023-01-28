У суботу, 28 січня, на Полтавщині світло знову вимикатимуть двом чергам одночасно

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28 січня НЕК «Укренерго» встановило ліміт по потужності для Полтавської області з 7.00 до 24.00 від 430 до 467 МВт (в середньому 450 МВт). Тож електроенергію відключатимуть двом чергам одночасно.

Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Для порівняння 28 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

Енергетики закликають жителів області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.