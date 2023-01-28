У Кременчуцькому районі вчора рятувальники погасили 4 пожежі – постраждала жінка

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Районне управлення ДСНС повідомило про пожежі у Кременчуці та Семенівці

Вчора, 27 січня, на Кременчуччині сталися чотири пожежі. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

О 10.23 виникла пожежа у квартирі по вулиці Набережна лейтенанта Дніпрова в Кременчуці. В її гасінні було задіяно 3 пожежі автомобілі та 7 рятувальників. 71-річну власницю оселі евакуювали з квартири до карети швидкої допомоги для подальшої госпіталізації. О 10.50 пожежа була локалізована, а об 11.05 ліквідована. Вогнем пошкоджено корпус телевізора та закопчені стіни квартири. Причина виникнення пожежі встановлюється.

А надвечір рятувальники двічі гасили пожежі у Семенівці.

О 17.50 загорівся димовідвідний канал пічного опалення у приватному будинку. На місце виклику було направлено рятувальників 8 державного пожежно-рятувального загону. О 18.25 вогонь був погашений. Пожежники було врятували житловий будинок площею 40 квадратних метрів.

А о 20.00 в смт Семенівка загорілася шиферна покрівля та дерев’яні балки перекриття даху приватного будинку. На місце виклику було направлено рятувальників 8 державного пожежно-рятувального поста. О 20.20 пожежа була локалізована, а о 21.06 ліквідована. Від знищення вогнем врятовано житловий будинок площею 50 квадратних метрів.

Постраждалих на пожежах у Семенівці не зареєстровано.

Четверта пожежа зафіксована на автостоянці на вулиці Героїв Маріуполя У Кременчуці, де загорівся автомобіль. Рятувальників на гасіння пожежі викликали о 22.26. Вогонь повністю знищив легковий автомобіль та пошкодив ще один, який стояв поруч. Пожежникам вдалося врятувати інші 2 автомобілі. У гасінні пожежі брали участь два відділеннями 16 ДПРЧ