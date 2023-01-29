75,6 млн гривень хочуть витратити цьогоріч на позашкільну освіту у Кременчуці

Сьогодні, 20:22 Переглядів: 207

Це на 5,6 млн гривень більше, ніж у минулому

На позашкільну освіту у 2023 році у нашому місті планують витратити 75 млн 600 тис. грн. Про це ТЪ стало відомо з програми розвитку закладів позашкільної освіти на 2021-2025 роки. Варто зауважити, що це на 5 596 400 більше, ніж у минулому, 2022 році (тоді було 70 003 600 грн).

На утримання закладів позашкільної освіти, проведення поточних та капітальних ремонтів будівель, комунікацій та обладнання піде 66 525 300 грн; на розроблення навчальних програм і навчально-методичних посібників – 141 800 грн; на підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 157 400 грн; на участь вихованців закладів позашкільної освіти у міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях – 750 400 грн.

Ще 8 025 100 грн витратять на наступні потреби: