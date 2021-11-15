Реорганізація: у Кременчуці з трьох закладів позашкільної освіти хочуть зробити один

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 757 Коментарів: 2

У Кременчуці з трьох закладів позашкільної освіти хочуть зробити один. Відповідне рішення вже підготували на сесію міської ради, яка відбудеться 23 листопада.

По-перше, Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді перейменують у Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Спектр».

По-друге, Кременчуцький міський центр позашкільної освіти (колишня станція юних техніків), що на вул. Софіївська, 69А, та Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Лідер», що на вул. В.Бойка, 15, приєднають до КМЦПО «Спектр».

Унаслідок такого рішення скоротять посади 6 працівників (головні бухгалтери КМЦПО, КМЦПО «Лідер» – 2 особи, бухгалтери КМЦПО, КМЦПО «Лідер» – 2 особи, заступники директора з адміністративно-господарської частини КМЦПО, КМЦПО «Лідер» – 2 особи). Таким чином міська влада хоче зекономити кошти місцевого бюджету – близько 1,8 млн грн на рік. Цим працівникам, враховуючи норми ст. 49(2) Кодексу законів про працю України, запропонують іншу роботу. Якщо вони погодяться, цих людей працевлаштують в підпорядковані закладу установи освіти.

Разом з тим, штатні одиниці педагогічних працівників після проведеного реформування залишаться без змін.

Але працівники закладів, які планують реорганізувати, та батьківський комітет не бажають із цим миритися. Вони повідомили, що з 15 вересня міська влада заборонила працювати сумісникам та відкривати нові гуртки в цих закладах, тож більше 15 керівників залишилися без роботи, а близько 400 вихованців – без улюблених гуртків.

Вони направили до редакції ТЪ наступного листа. Ми публікуємо його без змін.

«До вас звертаються батьки вихованців та колишні вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти. На чергову сесію Кременчуцької міської ради, яка відбудеться 23 листопада, виноситься проєкт рішення «Про внесення змін до відомостей та реорганізацію шляхом приєднання комунальних позашкільних закладів освіти, підпорядкованих Департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області». Згідно з цим проєктом, передбачено суттєво змінити організаційну структуру позашкільних навчальних закладів міста Кременчука, а саме: змінити назву Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області на Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Спектр», а Кременчуцький міський центр позашкільної освіти і Кременчуцький міський Центр позашкільної освіти «Лідер» реорганізувати шляхом приєднання до вищезгаданого Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Спектр». Такі дії міської влади суперечать пункту 572 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №276, яким визначено забезпечення доступності позашкільної освіти як один із пріоритетів Уряду, і формують недовіру до державної політики в цілому. Ми проти такої антидержавної політики, яка позбавляє дітей якісної позашкільної освіти. Вже з 15 вересня цього року міська влада заборонила працювати сумісникам та відкривати нові гуртки в цих закладах, тож більше 15 керівників залишилися без роботи, а близько 400 вихованців – без улюблених гуртків. КМПЦО (колишня Кременчуцька станція юних техніків, яка заснована в 1934 році) належить до найбільших позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форми власності системи МОН України (Наказ МОН України від 14.08.2017 №1157).

Типова будівля станції юних техніків побудована в 1974 р. Таких будівель побудовано всього три: в Одесі, Донецьку та Кременчуці. У грудні цього року виповнюється 87 років з дня заснування. За цей період педагогічний колектив та вихованці досягли значних успіхів. Серед вихованців КМЦПО – кандидати в майстри спорту та майстри спорту, авіамоделісти, судномоделісти, ракетомоделісти, картингісти. Кременчуцький міський центр позашкільної освіти, колишня станція юних техніків – центр дитячої творчості Кременчука. Сьогодні безоплатну освіту в центрі отримують більше 900 дітей. Діти приходять поглибити свої інтереси за потребами. За час існування СЮТ, навчаючись в гуртках, додаткову освіту здобули тисячі дітей. Тільки чемпіонів та призерів КМЦПО виховав декілька тисяч. Ще при Рядянському Союзі у павільйоні на ВДНГ у Москві було постійне місце для кременчуцьких моделей. 146 вихованців і 6 керівників гуртків нагороджені медалями ВДНГ СРСР. Роботи юних техніків експонувалися в Германії, Монголії, Франції та Чехії і США. Зараз роботи експонуються в Києві та обласних центрах. Сьогодні КМЦПО продовжує традиції станції: гурток ракетомоделювання більше 20 років є незмінним чемпіоном області, який очолює колишній вихованець СЮТ Володимир Єжов. Кандидат в майстри авіамодельного спорту, теж вихованець СЮТ, Віктор Тріхмінов виховує і навчає кращих авіамоделістів. КМЦПО пишається династією картингістів Круглових: Володимиром, який започаткував картинг у Кременчуці, та кандидатами в майстри автомобільного спорту Юрієм, Дмитром, Іллею, які продовжують навчати хлопчиків цьому мужньому виду спорту. Разом з ними успішно працює в цьому напрямку вихованець СЮТ, кандидат в майстри автомобільного спорту В’ячеслав Веретельник. Вони виростили чимало кандидатів у майстри, майстрів автомобільного спорту. Картингісти мають багато здобутків на обласному та всеукраїнському рівнях. Дмитро Круглов – бронзовий призер Чемпіонату Європи з картингу та Чемпіон України. Судномоделюванню навчають хлопчиків теж колишні юні техніки Георгій Зайцев та Геннадій Устименко. Серед їхніх вихованців багато чемпіонів області та України з судномодельного спорту. Валерій Голуб пишається своїми вихованцями гуртка радіоконструювання, юними винахідниками, вони також кращі в області. Діти беруть участь у міських, обласних та міжнародних заходах. Для всіх дітлахів станція стала рідною домівкою, де збуваються дитячі мрії і бажання, де діти мають змогу отримати безплатно додаткові знання й уміння. Відвідують станцію багато дітей пільгових категорій. Задатки майбутньої професії отримали тисячі дітей. КМЦПО знають далеко за межами міста і країни завдяки відеостудії «Березіль», яка працює на СЮТ з 1993 р., заснована колишнім директором К.А. Холодняком. Зараз достойно тримає естафету його син Костянтин Холодняк, до речі, вихованець КМЦПО. Студія має безліч нагород різного рівня. Тільки одна з останніх робіт «Ти чуєш?» завоювала 6 Міжнанародних нагород! Взагалі, вихованцями студії знято більше 150 відеоробіт різних жанрів. А в 2019 році було знято соціальний ролик «Безпека життя», який допоміг перемогти нашому місту у Всеукраїнському громадському бюджеті Полтавщини №10. При КМЦПО працює єдиний в області безплатний дитячий кінотеатр. Фотогурток – призер обласних та Всеукраїнського рівнів. У цьому році було започатковано та проведено новий відкритий міський фотовідеоконкурс «Веселка», в якому взяли участь 187 учасників з 35 закладів України та області (47 команд). КМЦПО тісно співпрацює зі школами міста, проводить ряд заходів для учнівської молоді, учасник міської акції «Від серця до серця». КМПЦО – методичний центр. На його базі постійно проводяться майстер-класи для керівників гуртків закладів позашкілля міста. КМЦПО завдяки своїм вихованцям та їхнім керівникам – кращий в області, відомий на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Протягом 18 років з 2002 по 2019 на базі КМЦПО проходили Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно та телебачення «Веселка» і Всеукраїнський фотоконкурс «Ми – діти України». За ці роки в нашому місті перебували діти з усіх областей України. До речі, їхали вони до нас за рахунок батьків. Просимо вас допомогти зберегти зразок позашкільного закладу, в якому навчається багато дітей, а серед них чимало вихованців пільгових категорій. Будь ласка, допоможіть їм здобувати позашкільну освіту там, де є для цього всі умови. З повагою, батьки вихованців КМЦПО та колишні вихованці».

У фейбук-спільноті «SOS Позашкільна освіта» ситуацію взагалі називають рейдерським захопленням приміщень закладів позашкільної освіти у Кременчуці і просять допомоги у різних інстанцій.