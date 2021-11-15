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Придивіться: 21-річна полтавка зникла тиждень тому

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 854

 

Якщо щось знаєте про дівчину - повідомте в поліцію

Полтавське районне управління поліції розшукує 21-річну полтавку Яну Химич, яка 8 листопада, близько 7.15 пішла з дому та до цього часу не повернулася. На зв'язок не виходить, місцеперебування її не відоме.

Прикмети: зріст - 166 см, середньої статури, волосся довге, темне, хвилясте, очі карі.

На момент зникнення була одягнена у чорний спортивний теплий костюм, чорну куртку та чорні черевики.

 

Також встановлено, що жінка може перебувати зі своїм 22-річним знайомим, Максимом Цушко.      

Якщо вам відома інформація про цих людей - повідомте до Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-77-55 (чергова частина),  095-510-23-48, 050-833-52-14 або 102.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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