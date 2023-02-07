Полтавська область отримала 45 станцій Starlink

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 39

Сьогодні, 7 лютого, Полтавська область отримала 45 станцій супутникового зв’язку Starlink від польських партнерів і благодійної організації «+380».

За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, їх передадуть у пункти незламності для забезпечення безперебійним доступом до інтернету.

Наразі на Полтавщині розгорнули 403 пункти незламності. Це місця, де протягом тривалих вимкнень світла можна зігрітися й зарядити гаджети.

Під час війни надважливо залишатися на зв'язку за будь-яких обставин. Вдячні нашим партнерам за підтримку, – написав в телеграмі Лунін.