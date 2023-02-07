Полтавська область отримала 45 станцій Starlink

Сьогодні, 7 лютого, Полтавська область отримала 45 станцій супутникового зв’язку Starlink від польських партнерів і благодійної організації «+380».
За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, їх передадуть у пункти незламності для забезпечення безперебійним доступом до інтернету.
Наразі на Полтавщині розгорнули 403 пункти незламності. Це місця, де протягом тривалих вимкнень світла можна зігрітися й зарядити гаджети.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер