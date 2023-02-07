Вчора у Полтавському районі горіла господарча будівля

Вчора, 6 лютого, у селі Забрідки Полтавського району, на вулиці Молодіжній загорілася приватна господарча будівля. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.
Пожежу ліквідували о 12.45. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив 5 кв. м перекриття. Господарчу споруду від повного знищення вогнем та поряд розташований житловий будинок врятували. До гасіння залучився 2-ий державний пожежно-рятувальний пост.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер