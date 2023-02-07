Міністр оборони пояснив, чому чоловікам роздають повістки на вулицях, у кафе та ТРЦ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 380

В Україні відбувається планова мобілізація і багато чоловіків змінили місце проживання та не стали на військовий облік

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що працівники ТЦК та СП (колишні військкомати – ред.) вимушені роздавати повістки в громадських місцях, оскільки не всі військовозобов'язані стають на військовий облік після зміни місця проживання. Крім того, в Україні продовжується планова мобілізація, адже потрібно відновлювати бойові втрати та укомплектовувати нові військові частини, які формуються.

Про це він розповів в інтерв'ю «Українській правді».

— Нічого надзвичайного не відбувається. У нас була оголошена мобілізація, коли було парламентом затверджено закон про оголошення воєнного стану. Є певні норми, які там вказані по чисельності, Генеральний штаб їх знає і ми працюємо в цих нормах. Йде системна й планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже гинуть наші хлопці й дівчата, також є поранені, — сказав міністр.

Олексій Резніков також нагадав, що багато людей змінили місце проживання, але при цьому так і не стали на військовий облік за новим місцем проживання.

За його словами, саме через це працівники військкоматів, вочевидь, вимушені роздавати повістки у громадських місцях.

При цьому міністр визнав, що іноді причиною панічних чуток часто стає брак комунікації або неякісна комунікація.

— Якщо ви військовозобов'язаний, жили в Києві, переїхали в Ужгород, у Львів, Тернопіль, Чернівці, та де б ви не перебували — маєте піти та стати на військовий облік. Не всі це роблять. Тому вони (працівники ТЦК та СП — ред.) змушені щось робити. Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, здорового, йому дається повістка і він зобов'язаний з'явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з'явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: так, вік у мене призовний, але в мене є якісь обмеження, або в мене четверо дітей, – окей, прийди, покажи й усе, — розповів Резніков.

Він також нагадав, що за Конституцією обов'язком громадянин України є захист своєї країни.

— Основний масив добровольців був у лютому — березні, але Конституція України існує, і в ній є обов'язок громадянина України захищати свою країну. І якщо ти військовозобов'язаний, підпадаєш під критерії, сектор безпеки й оборони має право закликати тебе до строю, — заявив Олексій Резніков.

Нагадаємо, Верховна Рада України затвердила укази президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до 20 травня.

Згідно зі статтею 65 Конституції України, «захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону».