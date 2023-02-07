Міністр оборони пояснив, чому чоловікам роздають повістки на вулицях, у кафе та ТРЦ

В Україні відбувається планова мобілізація і багато чоловіків змінили місце проживання та не стали на військовий облік
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що працівники ТЦК та СП (колишні військкомати – ред.) вимушені роздавати повістки в громадських місцях, оскільки не всі військовозобов'язані стають на військовий облік після зміни місця проживання. Крім того, в Україні продовжується планова мобілізація, адже потрібно відновлювати бойові втрати та укомплектовувати нові військові частини, які формуються.
Про це він розповів в інтерв'ю «Українській правді».
Олексій Резніков також нагадав, що багато людей змінили місце проживання, але при цьому так і не стали на військовий облік за новим місцем проживання.
За його словами, саме через це працівники військкоматів, вочевидь, вимушені роздавати повістки у громадських місцях.
При цьому міністр визнав, що іноді причиною панічних чуток часто стає брак комунікації або неякісна комунікація.
Він також нагадав, що за Конституцією обов'язком громадянин України є захист своєї країни.
Нагадаємо, Верховна Рада України затвердила укази президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до 20 травня.
Згідно зі статтею 65 Конституції України, «захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону».
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер