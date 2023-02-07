Міністр оборони пояснив, чому чоловікам роздають повістки на вулицях, у кафе та ТРЦ

Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Кременчук, Путін проти українського народу

Міністр оборони пояснив, чому чоловікам роздають повістки на вулицях, у кафе та ТРЦ

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 380

 

В Україні відбувається планова мобілізація і багато чоловіків змінили місце проживання та не стали на військовий облік

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що працівники ТЦК та СП (колишні військкомати – ред.) вимушені роздавати повістки в громадських місцях, оскільки не всі військовозобов'язані стають на військовий облік після зміни місця проживання. Крім того, в Україні продовжується планова мобілізація, адже потрібно відновлювати бойові втрати та укомплектовувати нові військові частини, які формуються.

Про це він розповів в інтерв'ю «Українській правді».

— Нічого надзвичайного не відбувається. У нас була оголошена мобілізація, коли було парламентом затверджено закон про оголошення воєнного стану. Є певні норми, які там вказані по чисельності, Генеральний штаб їх знає і ми працюємо в цих нормах. Йде системна й планова робота, поповнення запасів, відновлення втрат, адже гинуть наші хлопці й дівчата, також є поранені, — сказав міністр.

Олексій Резніков також нагадав, що багато людей змінили місце проживання, але при цьому так і не стали на військовий облік за новим місцем проживання.

За його словами, саме через це працівники військкоматів, вочевидь, вимушені роздавати повістки у громадських місцях.  

При цьому міністр визнав, що іноді причиною панічних чуток часто стає брак комунікації або неякісна комунікація.

— Якщо ви військовозобов'язаний, жили в Києві, переїхали в Ужгород, у Львів, Тернопіль, Чернівці, та де б ви не перебували — маєте піти та стати на військовий облік. Не всі це роблять. Тому вони (працівники ТЦК та СП — ред.) змушені щось робити. Якщо вони бачать чоловіка призовного віку, здорового, йому дається повістка і він зобов'язаний з'явитися. Це ж не означає, що завтра він буде мобілізований. Він має з'явитися показати документи, має бути спілкування. Може, він скаже: так, вік у мене призовний, але в мене є якісь обмеження, або в мене четверо дітей, – окей, прийди, покажи й усе, — розповів Резніков.  

Він також нагадав, що за Конституцією обов'язком громадянин України є захист своєї країни.

— Основний масив добровольців був у лютому — березні, але Конституція України існує, і в ній є обов'язок громадянина України захищати свою країну. І якщо ти військовозобов'язаний, підпадаєш під критерії, сектор безпеки й оборони має право закликати тебе до строю, — заявив Олексій Резніков. 

Нагадаємо, Верховна Рада України затвердила укази президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів — до 20 травня.

Згідно зі статтею 65 Конституції України, «захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону».

Настав вирішальний час для нашої держави: хто і де має право вручати повістки призовникам
Кременчуцька РВА: повістки у громадських місцях вручають не з метою мобілізувати до ЗСУ, а для перевірки облікових даних
Хто має право на відстрочку від призову та що загрожує тим, хто ухиляється від мобілізації 
За ухиляння від призову на військову службу в Кременчуці вже відкрили кримінальні провадження
Чи можуть призвати до ЗСУ обмежено придатного до військової служби та як проходять ВЛК
1
Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони мобілізація повістка військкомат призов
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 4 від 26 січня 2023

Читати номер
Попередні випуски

№ 3 від 19 січня 2023

№ 2 від 12 січня 2023

№ 1 від 5 січня 2023

№ 52 від 29 грудня 2022

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

Всі pdf

Вверх