Ліцеїстка з кременчуцького «Лінгвісту» посіла ІІІ місце у Міжнародному конкурсі CreDiCo'22

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Учениця 10-Ф класу Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст» Таїсія Клімович взяла участь у Міжнародному конкурсі з комп’ютерної графіки та вебдизайну CreDiCo'22. Дівчина створила журнал про Україну, в якому описала історію, культуру, туристичні місця країни, підтримку України від інших держав під час війни, та посіла ІІІ місце у номінації «Вебдизайн: Інформаційне наповнення».

Як повідомила педагогиня-організаторка «Лінгвісту» Вікторія Шліхар, міжнародний конкурс проводився з 25 жовтня до 15 грудня минулого року серед молоді, яка цікавиться й займається вивченням комп'ютерної графіки та анімації. «Фантазії свободи» - такою була пропонована тематика CreDiCo'22.

Організаторами конкурсу є Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті при кафедрі інформатики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (Україна), кафедра кібернетики й прикладної математики Ужгородського національного університету (Україна), Bridgewater State University (США), Вільний університет Тбілісі (Грузія), Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Польща), Maltepe Üniversitesi (Туреччина).

Віншуємо Таїсію Клімович! Зичимо творчого натхнення та успіхів в улюбленій справі.

Раніше ми писали, що 5-класник з ліцею «Лінгвіст» вийшов у фінальний етап XIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.