Дешевшає все: 7 лютого ціни на автомобільне пальне у Кременчуці продовжують знижуватися

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На Полтавщині, як у всій Україні продовжує стрімке зниження цін на усі види автомобільного пального. Бензин А-95 та дизельне пальне на Полтавщині та в Кременчуці на багатьох заправках знову подешевшали від 50 копійок до 1 грн за літр у порівнянні з цінами на понеділок. А ціни на зріджений газ для автомобілів у деяких операторів також знизились на 20-50 копійок.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 7.02.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,30 -0,41 -0,630% Бензин А-95 48,20 -0,14 -0,296% Бензин А-92 46,98 -0,50 -1,053% Дизельне пальне 51,65 -0,17 -0,322% Газ автомобільний 26,27 -0,14 -0,521%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 7.02.2023 р.