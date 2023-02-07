Дешевшає все: 7 лютого ціни на автомобільне пальне у Кременчуці продовжують знижуватися

На Полтавщині, як у всій Україні продовжує стрімке зниження цін на усі види автомобільного пального. Бензин А-95 та дизельне пальне на Полтавщині та в Кременчуці на багатьох заправках знову подешевшали від 50 копійок до 1 грн за літр у порівнянні з цінами на понеділок. А ціни на зріджений газ для автомобілів у деяких операторів також знизились на 20-50 копійок.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
49,30
|-0,41
|-0,630%
|
Бензин А-95
|
48,20
|
-0,14
|-0,296%
|
Бензин А-92
|
46,98
|
-0,50
|
-1,053%
|
Дизельне пальне
|
51,65
|-0,17
|-0,322%
|
Газ автомобільний
|
26,27
|-0,14
|-0,521%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
49,99
|
47,99
|
|
51,99
|
26,79
|
Motto
|
47,98
|
|
|
49,48
|
|
WOG
|
51,00
|
48,99
|
|
53,00
|
27,48
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
52,00
|
24,90
|
Автотранс
|
47,98
|
|
51,98
|
26,78
|
БРСМ-Нафта
|
46,49
|
|
|
52,49
|
25,79
|
ОККО
|
51,00
|
48,99
|
|
53,00
|
26,99
|
Укрнафта
|
47,50
|
45,50
|
44,95
|
49,50
|
24,95
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер