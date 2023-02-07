У Полтаві міркували, як залучити кошти з держбюджету для відшкодування різниці в тарифах, встановлених кременчужанам

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6 лютого 2023 року у Полтаві вдруге зібралася робоча група, щодо вивчення обґрунтованості встановлених тарифів комунальним підприємством «Полтаватеплоенерго» кременчужанам, які живуть на лівобережжі.

Як повідомили у пресслужбі Полтавської облради, члени робочої групи обговорили можливість залучення коштів державного бюджету для відшкодування різниці в тарифах, встановлення ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» різних тарифів на територіях свого обслуговування.

Раніше Олександр Біленький повідомляв, що під час засідання першої робочої групи депутати від Кременчука наполягали на застосуванні тарифу в межах міста (лівого берега), який діяв до початку широкомасштабного вторгнення.

Керівництво «Полтаватеплоенерго» своєю чергою заперечує застосування нижчого тарифу на окремо взятій території.

«Домовились, що підприємство надасть структуру тарифу, а колеги запропонують юридичний шлях — як можна їх застосувати на окремій території», — повідомив Біленький.

Нагадаємо, 27 січня, відбулася сесія обласної ради, де розглядали скандальні тарифні питання по Кременчуку. Обласна рада запропонувала нашому місту взяти відповідальність за постачання тепла на себе — шляхом взяття в оренду структурного підрозділу ТЕЦ, який нині перебуває на балансі КП «Полтаватеплоенерго». Проте у місті не прийняли ініціативу області взяти структурний підрозділ ТЕЦ в оренду. Іван Москалик, заступник міського голови Кременчука з питань ЖКГ та депутат облради заявив, міська влада готова самостійно зайнятися подачею тепла замість «Полтаватеплоенерго», проте ТЕЦ готові прийняти не в оренду, а у комунальну власність міста, і тільки після завершення опалювального сезону.

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