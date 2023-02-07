У Полтаві міркували, як залучити кошти з держбюджету для відшкодування різниці в тарифах, встановлених кременчужанам

6 лютого 2023 року у Полтаві вдруге зібралася робоча група, щодо вивчення обґрунтованості встановлених тарифів комунальним підприємством «Полтаватеплоенерго» кременчужанам, які живуть на лівобережжі.
Як повідомили у пресслужбі Полтавської облради, члени робочої групи обговорили можливість залучення коштів державного бюджету для відшкодування різниці в тарифах, встановлення ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» різних тарифів на територіях свого обслуговування.
Раніше Олександр Біленький повідомляв, що під час засідання першої робочої групи депутати від Кременчука наполягали на застосуванні тарифу в межах міста (лівого берега), який діяв до початку широкомасштабного вторгнення.
Керівництво «Полтаватеплоенерго» своєю чергою заперечує застосування нижчого тарифу на окремо взятій території.
Нагадаємо, 27 січня, відбулася сесія обласної ради, де розглядали скандальні тарифні питання по Кременчуку. Обласна рада запропонувала нашому місту взяти відповідальність за постачання тепла на себе — шляхом взяття в оренду структурного підрозділу ТЕЦ, який нині перебуває на балансі КП «Полтаватеплоенерго». Проте у місті не прийняли ініціативу області взяти структурний підрозділ ТЕЦ в оренду. Іван Москалик, заступник міського голови Кременчука з питань ЖКГ та депутат облради заявив, міська влада готова самостійно зайнятися подачею тепла замість «Полтаватеплоенерго», проте ТЕЦ готові прийняти не в оренду, а у комунальну власність міста, і тільки після завершення опалювального сезону.
Глухий кут: у Кременчуці та області не можуть розв'язати «тарифну історію»
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер