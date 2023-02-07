До музею передали залишки ракети С-300, яка прилетіла до бійців Тероборони з Кременчука

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 423

Експонати доставили з Донеччини до Кременчука

Військово-історичний музей отримав від військових залишки ракети С-300. Про це повідомив керівник музею Володимир Поляков. — Це вже подарунки прильотів до нашого кременчуцького батальйону тероборони. Залишки ракети С-300. Дякуємо хлопцям з ДФТГ-3 за доставку експонатів з фронту, — зауважив Володимир Поляков.

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