До музею передали залишки ракети С-300, яка прилетіла до бійців Тероборони з Кременчука
Сьогодні, 15:00
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Експонати доставили з Донеччини до Кременчука
Військово-історичний музей отримав від військових залишки ракети С-300. Про це повідомив керівник музею Володимир Поляков.
— Це вже подарунки прильотів до нашого кременчуцького батальйону тероборони. Залишки ракети С-300. Дякуємо хлопцям з ДФТГ-3 за доставку експонатів з фронту, — зауважив Володимир Поляков.
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