Комунальне «Полтаватеплоенерго» замовляє чотири ноутбуки на 375 тис. гривень

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 333 Коментарів: 1

Востаннє це КП закуповувало 30 ноутбуків місяць тому, але техніка була значно дешевшою

Третього лютого Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю чотирьох ноутбуків. Про це йдеться в оголошенні системи публічних закупівель Prozorro.

Загальна очікувана вартість закупівлі 375 тис. гривень:

Asus ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR-L2157X в комплекті з мишкою — 149 тис. гривень

Lenovo IdeaPad 3 15ITL — 33 тис. гривень

HP VICTUS 16-E0105NW — 61 тис. гривень

Apple Macbook Pro 14" M1 Pro 1TB Silver (MKGT3) 132 тис. гривень.

Техніку необхідно поставити за адресою підприємства у Полтаві до 31 грудня 2023 року.

Пропозиції можна подавати до 13 лютого, дата аукціону — не вказана.

Один з потенційних учасників закупівлі у запитаннях до процедури попросив серед іншого зазначити, які програми й роботи потребують зазначені ноутбуки. Однак у КП відповіли, що це питання не стосується вимог тендерної документації та предмета закупівлі.

Зазначимо, що 9 січня «Полтаватеплоенерго» уклало договір зі столичним ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» на поставку 30 ноутбуків Lenovo V 15 IML. Загальна сума закупівлі склала 583,3 тис. гривень. (1 ноутбук - 19,16 тис. гривень та мишка 229 гривень).

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Нагадаємо, «Полтаватеплоенерго» стало виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині від джерела Кременчуцької ТЕЦ, тож тепер лівобережжя платитиме за опалення за тарифами «Полтаватеплоенерго».

Через зміну постачальника тепла мешканцям лівобережжя доведеться платити за опалення більше порівняно з минулорічними платіжками. Під час опалювального сезону — на 20-40%, а за весь рік різниця може сягнути 80%.

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