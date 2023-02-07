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Комунальне «Полтаватеплоенерго» замовляє чотири ноутбуки на 375 тис. гривень

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 333 Коментарів: 1

Востаннє це КП закуповувало 30 ноутбуків місяць тому, але техніка була значно дешевшою

Третього лютого Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю чотирьох ноутбуків. Про це йдеться в оголошенні системи публічних закупівель Prozorro.

Загальна очікувана вартість закупівлі 375 тис. гривень:

  • Asus ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR-L2157X в комплекті з мишкою — 149 тис. гривень
  • Lenovo IdeaPad 3 15ITL — 33 тис. гривень
  • HP VICTUS 16-E0105NW — 61 тис. гривень
  • Apple Macbook Pro 14" M1 Pro 1TB Silver (MKGT3) 132 тис. гривень.

Техніку необхідно поставити за адресою підприємства у Полтаві до 31 грудня 2023 року.

Пропозиції можна подавати до 13 лютого, дата аукціону — не вказана.

Один з потенційних учасників закупівлі у запитаннях до процедури попросив серед іншого зазначити, які програми й роботи потребують зазначені ноутбуки. Однак у КП відповіли, що це питання не стосується вимог тендерної документації та предмета закупівлі.

 

Зазначимо, що 9 січня  «Полтаватеплоенерго» уклало договір зі столичним ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» на поставку 30 ноутбуків Lenovo V 15 IML. Загальна сума закупівлі склала 583,3 тис. гривень. (1 ноутбук - 19,16 тис. гривень та мишка 229 гривень).

Міськвиконком купив 6 інтерактивних панелей та два потужні комп'ютери на 1,23 млн гривень

Нагадаємо, «Полтаватеплоенерго» стало виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині від джерела Кременчуцької ТЕЦ, тож тепер лівобережжя платитиме за опалення за тарифами «Полтаватеплоенерго».

Через зміну постачальника тепла мешканцям лівобережжя доведеться платити за опалення більше порівняно з минулорічними платіжками. Під час опалювального сезону — на 20-40%, а за весь рік різниця може сягнути 80%.

Тарифи від «Полтаватеплоенерго»: легітимні цифри чи шахрайство вищого ґатунку

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: колаж - Артем Коваленко
Теги: закупівлі Полтаватеплоенерго ноутбуки
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Коментарі: 1

372
Andron777:
Сьогодні, 16:05

Asus ProArt Studiobook 16 OLED H5600QR-L2157X коштує 100000

Lenovo IdeaPad 3 15ITL коштує 22000 

Apple Macbook Pro 14" M1 Pro 1TB Silver (MKGT3)  коштує 72000

HP VICTUS 16-E0105NW коштує 36 тисяч

І це в "Розетці". Все коштує 236000. Кому 145000 піде в карман?! Як це вже все надоїло людям терпіти!!! За кого вони людей мають?! А все це лягає в тарифи та на ітак діряві кармани людей... Подруге, де використовуватимуться такі подужні ноутбуки? Для яких цілей вони потрібні? Хто небудь цікавиться взагалі шо вони купують і навіщо? Навіть війна не зупиняє цих бариг!


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