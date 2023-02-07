Комунальне «Полтаватеплоенерго» замовляє чотири ноутбуки на 375 тис. гривень

Третього лютого Полтавське обласне комунальне виробниче підприємство теплового господарства «Полтаватеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю чотирьох ноутбуків. Про це йдеться в оголошенні системи публічних закупівель Prozorro.
Загальна очікувана вартість закупівлі 375 тис. гривень:
Техніку необхідно поставити за адресою підприємства у Полтаві до 31 грудня 2023 року.
Пропозиції можна подавати до 13 лютого, дата аукціону — не вказана.
Один з потенційних учасників закупівлі у запитаннях до процедури попросив серед іншого зазначити, які програми й роботи потребують зазначені ноутбуки. Однак у КП відповіли, що це питання не стосується вимог тендерної документації та предмета закупівлі.
Зазначимо, що 9 січня «Полтаватеплоенерго» уклало договір зі столичним ТОВ «Діавестенд комплексні рішення» на поставку 30 ноутбуків Lenovo V 15 IML. Загальна сума закупівлі склала 583,3 тис. гривень. (1 ноутбук - 19,16 тис. гривень та мишка 229 гривень).
Міськвиконком купив 6 інтерактивних панелей та два потужні комп'ютери на 1,23 млн гривень
Нагадаємо, «Полтаватеплоенерго» стало виконавцем послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води по лівобережній частині від джерела Кременчуцької ТЕЦ, тож тепер лівобережжя платитиме за опалення за тарифами «Полтаватеплоенерго».
Через зміну постачальника тепла мешканцям лівобережжя доведеться платити за опалення більше порівняно з минулорічними платіжками. Під час опалювального сезону — на 20-40%, а за весь рік різниця може сягнути 80%.
Тарифи від «Полтаватеплоенерго»: легітимні цифри чи шахрайство вищого ґатунку
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер