У Миргороді під час риболовлі пенсіонер провалився під кригу

Вчора, 6 лютого, у Миргороді, на вулиці Київській, під час риболовлі на річці Хорол провалився під кригу місцевий 74-річний чоловік. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області
Життя чоловіку врятувати не вдалося. Його тіло рятувальники дістали з водойми.
За даним фактом поліція проводить досудове розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі слідство з'ясовує обставини та причини події.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер