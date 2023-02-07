У Миргороді під час риболовлі пенсіонер провалився під кригу

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Вчора, 6 лютого, у Миргороді, на вулиці Київській, під час риболовлі на річці Хорол провалився під кригу місцевий 74-річний чоловік. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області

Життя чоловіку врятувати не вдалося. Його тіло рятувальники дістали з водойми.

За даним фактом поліція проводить досудове розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини події.