Експозиція «Амстор — нестерпний біль Кременчука» під світло свічок

Фотограф з Горішніх Плавнів Дмитро Гамадик зняв експозицію «Амстор — нестерпний біль Кременчука». Оскільки через вимкнення світла у військово-історичному музеї було відсутнє світло — підсвічували експозицію за допомогою свічок. Наслідки військової російської агресії проти України у світлинах можете переглянути у фотоблоці.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер