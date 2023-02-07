Експозиція «Амстор — нестерпний біль Кременчука» під світло свічок

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Фотограф з Горішніх Плавнів Дмитро Гамадик зняв експозицію «Амстор — нестерпний біль Кременчука». Оскільки через вимкнення світла у військово-історичному музеї було відсутнє світло — підсвічували експозицію за допомогою свічок. Наслідки військової російської агресії проти України у світлинах можете переглянути у фотоблоці.