П'ятеро кременчуцьких учнів вийшли у фінал Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка

У Кременчуцькому ліцеї №10 «Лінгвіст» відбувся III обласний етап XIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, у якому взяв участь 91 учасник з різних навчальних закладів Полтавщини.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Серед 27 переможців, які представлятимуть Полтавську область у фінальному всеукраїнському етапі конкурсу, 5 учнів навчальних закладів Кременчука:
Раніше ми писали, що ліцеїсти з «Польоту» посіли 30 призових місць Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер