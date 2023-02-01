П'ятеро кременчуцьких учнів вийшли у фінал Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка

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Всього від Полтавщини братимуть участь 27 розумників

У Кременчуцькому ліцеї №10 «Лінгвіст» відбувся III обласний етап XIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, у якому взяв участь 91 учасник з різних навчальних закладів Полтавщини.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Серед 27 переможців, які представлятимуть Полтавську область у фінальному всеукраїнському етапі конкурсу, 5 учнів навчальних закладів Кременчука:

Іванна Боровик — 5 клас Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст»;

Поліна Семенихіна — 8 клас Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь»;

Олена Дворцова — 9 клас Кременчуцької гімназії №9;

Юлія Євтухова — 11 клас Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь»;

Лілія Берко — 10 клас Кременчуцького наукового ліцею «Політ».

Раніше ми писали, що ліцеїсти з «Польоту» посіли 30 призових місць Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики.