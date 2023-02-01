Кременчуцькі залізничники не залишаться без генератора від Deutsche Bahn

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 215

Наше місто серед регіонів з найбільшими перебоями в електропостачанні

Укрзалізниця отримала 63 інверторні бензинові генератори від Deutsche Bahn, які будуть направлені туди, де спостерігаються найбільші перебої з постачанням електроенергії — до Кременчука, Запоріжжя, Дніпра, Чернігова тощо. Усі генератори економні та мають низький рівень шуму.

Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця».

16 генераторів виробництва Stromerzeuger на 2,3 кВт та 47 генераторів Endress на 3 кВт будуть розподілені між виробничими підрозділами компанії для виконання не дуже енергозатратних операцій по типу роботи комп'ютерного обладнання, освітлення під час огляду вагонів і роботи насосів, які забезпечують опалення приміщень.

Також ними будуть доукомплектовані пункти незламності та бомбосховища.

Очікується, що німецькі колеги передадуть «Укрзалізниці» 325 портативних зарядних станцій Jackery.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця планує взяти в управління частку Крюківського вагонзаводу, що належала росіянину.