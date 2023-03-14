На Полтавщині вдвоє зросла кількість хворих на COVID-19: минулого тижня виявили 627 випадків
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Четверо жителів області померли
З 6 по 12 березня на Полтавщині зареєстрували 627 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.
За минулий тиждень:
- одужали - 487;
- продовжують лікування – 832;
- померли – 4.
За весь час пандемії на Полтавщині:
- захворіли - 222 845;
- одужали - 217 476;
- померли - 4 537.
Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:
- Білицька – 5
- Білоцерківська – 10
- Великобагачанська – 7
- Великобудищанська – 0
- Великорублівська – 2
- Великосорочинська – 0
- Гадяцька – 4
- Глобинська – 3
- Гоголівська – 9
- Горішньоплавнівська – 57
- Градизька – 6
- Гребінківська – 6
- Диканська – 3
- Драбинівська – 3
- Заводська – 1
- Зіньківська – 3
- Кам’янопотоківська – 7
- Карлівська – 7
- Кобеляцька – 8
- Козельщинська – 5
- Коломацька – 0
- Комишнянська – 0
- Котелевська – 6
- Краснолуцька – 0
- Кременчуцька – 84
- Ланнівська – 30
- Лохвицька – 2
- Лубенська – 26
- Лютенська – 0
- Мартинівська – 1
- Мачухівська – 0
- Машівська – 0
- Миргородська – 6
- Михайлівська – 2
- Нехворощанська – 0
- Новогалещинська – 2
- Новооржицька – 3
- Новосанжарська – 12
- Новоселівська – 0
- Оболонська – 0
- Омельницька – 2
- Опішнянська – 1
- Оржицька – 0
- Петрівсько-Роменська – 1
- Пирятинська – 5
- Піщанська – 2
- Полтавська – 216
- Пришибська – 1
- Решетилівська – 10
- Ромоданівська – 1
- Семенівська – 4
- Сенчанська – 9
- Сергіївська – 5
- Скороходівська – 2
- Терешківська – 5
- Хорольська – 5
- Чорнухинська – 0
- Чутівська – 6
- Шишацька – 2
- Щербанівська – 1.
Раніше ми писали, що з 27 лютого до 5 березня на Полтавщині зареєстрували 472 нові випадки захворювання на COVID-19.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: pexels.com
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