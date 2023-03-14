На Полтавщині вдвоє зросла кількість хворих на COVID-19: минулого тижня виявили 627 випадків

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З 6 по 12 березня на Полтавщині зареєстрували 627 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

За минулий тиждень:

одужали - 487;

продовжують лікування – 832;

померли – 4.

За весь час пандемії на Полтавщині:

захворіли - 222 845;

одужали - 217 476;

померли - 4 537.

Географія поширення коронавірусу за тиждень у громадах:

Білицька – 5

Білоцерківська – 10

Великобагачанська – 7

Великобудищанська – 0

Великорублівська – 2

Великосорочинська – 0

Гадяцька – 4

Глобинська – 3

Гоголівська – 9

Горішньоплавнівська – 57

Градизька – 6

Гребінківська – 6

Диканська – 3

Драбинівська – 3

Заводська – 1

Зіньківська – 3

Кам’янопотоківська – 7

Карлівська – 7

Кобеляцька – 8

Козельщинська – 5

Коломацька – 0

Комишнянська – 0

Котелевська – 6

Краснолуцька – 0

Кременчуцька – 84

Ланнівська – 30

Лохвицька – 2

Лубенська – 26

Лютенська – 0

Мартинівська – 1

Мачухівська – 0

Машівська – 0

Миргородська – 6

Михайлівська – 2

Нехворощанська – 0

Новогалещинська – 2

Новооржицька – 3

Новосанжарська – 12

Новоселівська – 0

Оболонська – 0

Омельницька – 2

Опішнянська – 1

Оржицька – 0

Петрівсько-Роменська – 1

Пирятинська – 5

Піщанська – 2

Полтавська – 216

Пришибська – 1

Решетилівська – 10

Ромоданівська – 1

Семенівська – 4

Сенчанська – 9

Сергіївська – 5

Скороходівська – 2

Терешківська – 5

Хорольська – 5

Чорнухинська – 0

Чутівська – 6

Шишацька – 2

Щербанівська – 1.

Раніше ми писали, що з 27 лютого до 5 березня на Полтавщині зареєстрували 472 нові випадки захворювання на COVID-19.