Полтавщина — лідер за кількістю військовозобов’язаних «утікачів»

Через систему «Шлях» з Полтавщини виїхало 224 осіб, з них 20 не повернулося. Загалом через систему «Шлях» виїхало 96 442 осіб призивного віку, а назад не повернулося 9 373 осіб. Про це інформує «Главком» з посиланням на проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що перевіряла використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги.
Минулого року понад 9 тисяч військовозобов’язаних офіційним шляхом втекли з України
Загальна картина виглядає так:
Якщо дивитися у відсотках, то найвищий відсоток тих, що не повернулися з-з кордон, від загальної кількості виїздів у
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