Полтавщина — лідер за кількістю військовозобов’язаних «утікачів»

Вчора, 19:31 Переглядів: 2 116

Стало відомо скільки чоловіків призовного віку виїхали з Полтавщини за кордон під час війни

Через систему «Шлях» з Полтавщини виїхало 224 осіб, з них 20 не повернулося. Загалом через систему «Шлях» виїхало 96 442 осіб призивного віку, а назад не повернулося 9 373 осіб. Про це інформує «Главком» з посиланням на проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, що перевіряла використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги.

Минулого року понад 9 тисяч військовозобов’язаних офіційним шляхом втекли з України

Загальна картина виглядає так:

Волинська область виїхали 21108 – не повернулися 1375

Львівська 31 558 – 1036

Тернопільська 14036 – 964

....

.... Полтавська 224-20

Сумська 568-19

Київська міська 180-12

Херсонська 347-11

Луганська 127 - 3

Донецька – 22 - 0

Якщо дивитися у відсотках, то найвищий відсоток тих, що не повернулися з-з кордон, від загальної кількості виїздів у