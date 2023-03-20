Минулого року понад 9 тисяч військовозобов’язаних офіційним шляхом втекли з України

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У період з 24 лютого до 31 грудня 2022 року завдяки системі «Шлях», яка дозволяє виїхати з України у волонтерських або гуманітарних цілях, 9373 осіб призовного віку виїхали з України та не повернулися. Це становить понад 11% від загальної кількості осіб, які скористалися правом на виїзд. Про це йдеться у проміжному звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка перевіряла використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги.

Найбільше серед тих, хто скористався офіційними шляхами виїзду з України та не повернувся назад мешканців з Волинської (виїхало 21108 чоловіків — не повернулося 1375), Львівської (виїхало 31558 — не повернулися 1036) та Тернопільської (виїхало 14036 чоловіків — не повернулися 964) областей.

В цілому, у 2022 році в систему «Шлях» було внесено 96442 військовозобов’язаних. Їм було дозволено виїхати виїзд за межі України з обов’язковою умовою повернутися. Успішно скористались наданим дозволом на виїзд за кордон 66374 особи. Під час перетину кордону службовими особами Державної прикордонної служби України не випустили у зв’язку з не підтвердженням мети виїзду 3178 військовозобов’язаних. А 9373 осіб призовного віку виїхали з України та не повернулися.