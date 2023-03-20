Кременчужанам кличуть побачити «Пригоди людини-павука та його друзів»

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27 березня о 16.00 у Міському палаці культури Сучасний театр покаже виставу-фентезі «Пригоди людини-павука та його друзів».

На фантастичну маленьку планету, щоб зруйнувати й знищити її, нападає Танос разом зі своїми злими орками. Проте завдяки сміливості й відважності людини-павука та його друзів-супергероїв зло як завжди буде переможене. Захоплива історія з неймовірними пригодами, казковим сюжетом та неочікуваним фіналом. Яскраві костюми, казкові декорації та гра акторів подарують вам неймовірні враження та чудовий настрій, – мовиться в анонсі.

Квитки в продажу в касі БЦ «Бульвар». Вартість: 100-200 грн. Замовлення за тел: +38 097 049 34 30, +38 096 034 20 36. Є послуга доставки квитків в межах міста.