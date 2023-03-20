Завтра Кременчук попрощається з відомим «домашнім фермером» військовим Євгеном Козачуком

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Завтра, 21 березня, у Кременчуці попрощаються із загиблим захисником України Євгеном Козачуком. Загинув Козачук Євгеній Олександрович 14 березня в результаті бойових дій у районі Авдіївки Донецької області. Євгеній був призваний на військову службу під час мобілізації 26.02.2022 року та був сержантом, бойовим медиком. Залишились дружина, син та мама. Співчуття рідним та близьким!

Багато хто знав Євгена завдяки його крафтовій продукції «Домашня ферма Кременчук». Він вирощував «баклажанчики й перчики», буряк, полуницю, помідори. Вирощував все без хімічних обробок, тому люди цінували його нелегку працю. Є і записи, як Євген годував домашніх курочок та перепілочок. Також він ділився рецептами крафтових ковбас і його продукція завжди знаходила вдячних поціновувачів. Скільки було жаги до життя і віри в краще…

Вже з початком повномасштабного вторгнення наш Євген дякував діткам, їх батькам і вчителям за зібрану допомогу для наших військових. Євген любив все, до чого торкався. Він всім серцем любив своє покликання, свою родину, свою землю. Крім того, Євген працював і начальником зміни на підприємстві «Лукас». Колеги назавжди запам’ятають його привітним, усміхненим та професіоналом.

Поховання Євгенія Козачука відбудеться 21.03.2023, а саме: