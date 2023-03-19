На війні загинув військовий з Кременчука Євгеній Козачук

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На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчука Євгеній Козачук (27.02.1980). Він був працівником компанії Лукас.

Військовий загинув 14 березня.

- На війні загинув наш колега Евгеній Козачук. Ця клята війна забирає найкращих, і це дуже жахливо. Колеги назавжди запам’ятають Евгенія

привітним, посміхненим та професіоналом. У нього добре виходило згуртувати людей, він був сумлінним начальником зміни і дуже порядним чоловіком. Герої не вмирають! Вічна пам’ять тобі Герою! Героям Слава! - повідомляє пресслужба компанії Лукас.