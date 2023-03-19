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Надзвичайні новини

Затримали молоду жінку, яка передавала росіянам дані про об'єкти військової інфраструктури на Полтавщині

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 697

 Правоохоронці затримали жінку на місці злочину, і нині тримають під вартою

Правоохоронці на місці злочину затримали 21-річну мешканку Кіровоградщини, яка передавала росіянам інформацію про військові та критичні об’єкти двох регіонів країни. Про це повідомили в прокуратурі Кіровоградської області та Службі безпеки України.

За даними слідства, 21-річна причетна до збору та передачі відомостей представникам військових рф  про об’єкти військової та критичної інфраструктури Кіровоградської та Полтавської областей.

 

«Правоохоронці затримали її безпосередньо на місці злочину, під час здійснення фотофіксації одного з місцевих підприємств оборонпрому. У справі проводяться невідкладні слідчі дії», - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що насамперед ворога цікавила інформація щодо підприємств, які виконують державні оборонні замовлення для потреб ЗСУ. Отримані відомості мала передати месенджером через «зв’язкових», які входять до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії ракетних ударів по українських об’єктах.
 

Наразі до суду скерували клопотання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу – тримання під вартою. Жінці повідомили про підозру  у державній зраді місцевій мешканці  (ч.2 ст. 111 КК України).

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині СБУ кваліфікувала як держзраду дії трьох місцевих мешканців, які перейшли на бік ворога і брали участь у пропагандистській акції російських ЗМІ. Вони закликали українських військовослужбовців не чинити спротив військам окупанта та переходити на бік ворога. 



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Автор: Олеся Данилова
Теги: державна зрада прокуратура СБУ
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