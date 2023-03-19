Правоохоронцям з бюджету Кременчука виділили 2,8 млн гривень

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Депутати Кременчуцької міської ради погодили виділення коштів з бюджету громади правоохоронним установам.

Так, минулої п’ятниці на сесії затверджено рішення виконкому про виділення 1 млн гривень для управління Служби безпеки України в Полтавській області на придбання паливно-мастильних матеріалів та облаштування прибудинкової території для потреб забезпечення оборони держави.

Також виділили 1,8 млн гривень департаменту патрульної поліції на придбання офісної техніки (копіювальні пристрої та комплектуючі до них), а також для проведення поточного ремонту службового транспорту.