Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Троє зрадників з Полтавщини закликали українців перейти на бік путіна

Сьогодні, 00:07 Переглядів: 465

СБУ затримала двох російських інформаторів на Донеччині, допитує ще 10 бойовиків «ЛНР»

У Полтавській області як держзраду СБУ кваліфікувала дії трьох місцевих мешканців, які перейшли на бік ворога і брали учать у пропагандистській акції російських ЗМІ. Вони закликали українських військовослужбовців не чинити спротив військам окупанта та переходити на бік ворога. Їх усіх затримано. 

Служба безпеки продовжує не лише викривати ворожих агентів, інформаторів і диверсантів, а й отримувати від колаборантів цінні відомості, які допоможуть Україні перемогти.

Зокрема, за минулу добу СБУ провела низку важливих операцій.

У Донецькій області:

Спецслужба викрила та затримала ще двох посібників окупантів.

Одна з затриманих – місцева мешканка, яка передавала дані про техніку та передислокацію ЗСУ. Інформацію від неї приймав так званий «депутат 2 созыва Народного совета ДНР» через заборонену соцмережу.

Інший зловмисник – колишній поліцейський Слов’янська. Він передавав дані щодо пересування військових ЗСУ поблизу міста та гори Карачун. За це бойовики «ДНР» пообіцяли йому одну з керівних посад окупаційної адміністрації після захоплення території російськими загарбниками.

У Сєвєродонецьку:

СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.

Один із них діяв за дорученням бойовика на прізвисько «Ілля», який зараз воює проти ЗСУ у складі 2 армійського корпусу військ РФ.

Зрадник ходив вулицями Сєвєродонецька, фіксував розміщення техніки та українських військовослужбовців і передавав ворогу. Згодом у ці райони міста летіли російські снаряди.

Ще один місцевий, як встановили оперативники СБУ, готувався передати ворогові розвідувальні дані. Причому його діями керував той самий бойовик. Зловмисника було своєчасно затримано.

У Луганській області:

СБУ розпочала допит захоплених у полон учасників так званих «військових підрозділів ЛНР», які були розбиті у боях під Сєвєродонецьком.
Мова йде про десятьох мешканців тимчасово окупованої території Луганщини, яких окупанти «мобілізували» на війну проти України.

Бойовики не лише брали участь у бойових діях, а й вели розвідку, мінували автошляхи. Там же їхні угруповання були розгромлені ЗСУ.

Наразі полонені надають СБУ свідчення про свої підрозділи та російських військових, яким підпорядковувались.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: війна російські окупанти зрадник
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх