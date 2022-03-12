Троє зрадників з Полтавщини закликали українців перейти на бік путіна

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СБУ затримала двох російських інформаторів на Донеччині, допитує ще 10 бойовиків «ЛНР»

У Полтавській області як держзраду СБУ кваліфікувала дії трьох місцевих мешканців, які перейшли на бік ворога і брали учать у пропагандистській акції російських ЗМІ. Вони закликали українських військовослужбовців не чинити спротив військам окупанта та переходити на бік ворога. Їх усіх затримано.

Служба безпеки продовжує не лише викривати ворожих агентів, інформаторів і диверсантів, а й отримувати від колаборантів цінні відомості, які допоможуть Україні перемогти.

Зокрема, за минулу добу СБУ провела низку важливих операцій.

У Донецькій області:

Спецслужба викрила та затримала ще двох посібників окупантів.

Одна з затриманих – місцева мешканка, яка передавала дані про техніку та передислокацію ЗСУ. Інформацію від неї приймав так званий «депутат 2 созыва Народного совета ДНР» через заборонену соцмережу.

Інший зловмисник – колишній поліцейський Слов’янська. Він передавав дані щодо пересування військових ЗСУ поблизу міста та гори Карачун. За це бойовики «ДНР» пообіцяли йому одну з керівних посад окупаційної адміністрації після захоплення території російськими загарбниками.

У Сєвєродонецьку:

СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.

Один із них діяв за дорученням бойовика на прізвисько «Ілля», який зараз воює проти ЗСУ у складі 2 армійського корпусу військ РФ.

Зрадник ходив вулицями Сєвєродонецька, фіксував розміщення техніки та українських військовослужбовців і передавав ворогу. Згодом у ці райони міста летіли російські снаряди.

Ще один місцевий, як встановили оперативники СБУ, готувався передати ворогові розвідувальні дані. Причому його діями керував той самий бойовик. Зловмисника було своєчасно затримано.

У Луганській області:

СБУ розпочала допит захоплених у полон учасників так званих «військових підрозділів ЛНР», які були розбиті у боях під Сєвєродонецьком.

Мова йде про десятьох мешканців тимчасово окупованої території Луганщини, яких окупанти «мобілізували» на війну проти України.

Бойовики не лише брали участь у бойових діях, а й вели розвідку, мінували автошляхи. Там же їхні угруповання були розгромлені ЗСУ.

Наразі полонені надають СБУ свідчення про свої підрозділи та російських військових, яким підпорядковувались.