Ракетами в Луцьку Росія вбила 4 людей, 6 поранено, аеродром повністю знищено

За попередньою інформацією, чотири крилаті ракети було випущено з акваторії Чорного моря з військового корабля РФ
Внаслідок обстрілу аеропорту Луцька загинуло четверо військовослужбовців і шестеро поранено.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук під час телемарафону.
Він нагадав, що сьогодні орієнтовно о 5.45 пролунали вибухи в аеропорту.
За його словами, четверо військовослужбовців загинули, двоє з них - жителі Луцька.
Поліщук додав, що сьогодні важко сказати, для чого проводились ці удари, тому що аеродром був виведений з ладу ще 24 лютого і не був придатний для використання.