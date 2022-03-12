Ракетами в Луцьку Росія вбила 4 людей, 6 поранено, аеродром повністю знищено

Сьогодні, 00:19 Переглядів: 223

За попередньою інформацією, чотири крилаті ракети було випущено з акваторії Чорного моря з військового корабля РФ

Внаслідок обстрілу аеропорту Луцька загинуло четверо військовослужбовців і шестеро поранено.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук під час телемарафону.

Він нагадав, що сьогодні орієнтовно о 5.45 пролунали вибухи в аеропорту.

- За попередньою інформацією, потрапили чотири крилаті ракети в наш військовий аеродром, за попередньою інформацією, їх було випущено з акваторії Чорного моря з військового корабля РФ, - розповів Поліщук.

За його словами, четверо військовослужбовців загинули, двоє з них - жителі Луцька.

- І шестеро поранених, які перебувають у лікарні нашого міста. Ступені поранення різні. Сподіваємось, що вони виживуть і одужають, - зазначив мер.

Поліщук додав, що сьогодні важко сказати, для чого проводились ці удари, тому що аеродром був виведений з ладу ще 24 лютого і не був придатний для використання.