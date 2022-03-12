Російські терористи обстріляли онколікарню в Миколаєві

Сьогодні, 00:30 Переглядів: 153

Під обстріли в Миколаєві потрапила онкологічна лікарня. Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко в Facebook.

- Нападати на слабкого може тільки виродок. Про слабке - це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарня, яка надає допомогу хворим на онкологію з усієї Миколаївської області. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного противника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії, - зазначив він.