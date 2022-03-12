Путін проти українського народу. День сімнадцятий

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом шістнадцяти діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.07 У Полтавській області СБУ кваліфікувала як держзраду дії трьох місцевих, які брали учать у пропагандистській акції російських ЗМІ. Вони закликали українських військовослужбовців не чинити спротив військам окупанта та переходити на бік ворога.

00.19 Ракетами в Луцьку Росія вбила 4 людей, 6 поранено, аеродром повністю знищено.

00.30 Під обстріли в Миколаєві потрапила онкологічна лікарня.

00.44 Противник продовжує ведення наступальної операції проти України. Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав.