Порушників коментданської години відправлятимуть на громадські роботи

У разі порушення громадянами обмежень комендантської години без обґрунтованих поважних причин, органи правопорядку доставлятимуть правопорушників у відділення поліції та долучатимуть їх до виконання громадських робіт строком до 24 годин. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.
За даними пресслужби поліції за минулу добу виявили понад 500 підозрілих осіб, 128 з них були доставлені до підрозділів поліції для перевірки на причетність до співпраці з ворогом та участі в диверсійній діяльності.
Більшість громадян, до яких виникли запитання у правоохоронців, пересувалися вулицями населених пунктів під час комендантської години.
- Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу й суворо дотримуватися встановлених правил. Зокрема, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських на укріплених контрольно-пропускних пунктах.
Пам’ятайте, усі обмеження та заходи, що вживаються поліцією та іншими правоохоронними органами, спрямовані на забезпечення вашої безпеки, виявлення пособників та агентів ворога, коригувальників вогню та мародерів! Сумлінне виконання визначеного порядку дій з вашого боку допомагає нам ефективно виконувати свою роботу! Вдячні громадянам за розуміння та співпрацю! Слава Україні! - закликають првоохоронці.