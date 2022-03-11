Порушників коментданської години відправлятимуть на громадські роботи

Вчора, 23:43 Переглядів: 340

У разі порушення громадянами обмежень комендантської години без обґрунтованих поважних причин, органи правопорядку доставлятимуть правопорушників у відділення поліції та долучатимуть їх до виконання громадських робіт строком до 24 годин. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

За даними пресслужби поліції за минулу добу виявили понад 500 підозрілих осіб, 128 з них були доставлені до підрозділів поліції для перевірки на причетність до співпраці з ворогом та участі в диверсійній діяльності.

Більшість громадян, до яких виникли запитання у правоохоронців, пересувалися вулицями населених пунктів під час комендантської години.