Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Освіта, Путін проти українського народу

Невакцинованих проти COVID-19 освітян поновлюють на роботі

Вчора, 23:30 Переглядів: 142

 

Так буде на період воєнного стану

Відсторонених через відсутність щеплення проти коронавірусу працівників закладів освіти на період воєнного стану в Україні поновлюють на роботі. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він каже, що влада отримує велику кількість скарг від працівників закладів освіти на те, що їхні керівники відмовляються поновлювати на роботі працівника, відстороненого від виконання посадових завдань через відсутність щеплення проти COVID-19.

Наразі такі дії керівників є незаконними, наголосив він. Адже 1 березня набув чинності наказ Міністерства освіти від 25 лютого, який до завершення воєнного стану зупинив дію наказу про відсторонення нещеплених працівників від роботи.

- На період воєнного стану всі раніше недопущені до роботи через ухилення від вакцинації проти COVID-19 працівники мають бути офіційно поновлені на своєму робочому місці, — наголосив Горбачов.

Це означає, що керівник закладу освіти повинен видати наказ про поновлення на роботі такого працівника та виплачувати йому заробітну плату.

- Звертаю увагу керівників усіх рівнів не лише на безумовне дотримання вимог чинного законодавства, а й закликаю вас у ці важкі часи залишатися людьми, робити все можливе, щоб підтримати колег, - додав він.
1
Автор: Альона Душенко
Теги: освіта вакцинація Covid-19
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх