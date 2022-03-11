Невакцинованих проти COVID-19 освітян поновлюють на роботі

Вчора, 23:30 Переглядів: 142

Так буде на період воєнного стану

Відсторонених через відсутність щеплення проти коронавірусу працівників закладів освіти на період воєнного стану в Україні поновлюють на роботі. Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він каже, що влада отримує велику кількість скарг від працівників закладів освіти на те, що їхні керівники відмовляються поновлювати на роботі працівника, відстороненого від виконання посадових завдань через відсутність щеплення проти COVID-19.

Наразі такі дії керівників є незаконними, наголосив він. Адже 1 березня набув чинності наказ Міністерства освіти від 25 лютого, який до завершення воєнного стану зупинив дію наказу про відсторонення нещеплених працівників від роботи.

- На період воєнного стану всі раніше недопущені до роботи через ухилення від вакцинації проти COVID-19 працівники мають бути офіційно поновлені на своєму робочому місці, — наголосив Горбачов.

Це означає, що керівник закладу освіти повинен видати наказ про поновлення на роботі такого працівника та виплачувати йому заробітну плату.

- Звертаю увагу керівників усіх рівнів не лише на безумовне дотримання вимог чинного законодавства, а й закликаю вас у ці важкі часи залишатися людьми, робити все можливе, щоб підтримати колег, - додав він.