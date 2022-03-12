Чогось не шкода: через санкції росіяни вже втратили близько 100 тисяч робочих місць

Сьогодні, 02:30 Переглядів: 503

А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян

Внаслідок агресії Росії проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тисяч робочих місць.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Facebook.

Там підтвердили, що на росіян чекає тотальне безробіття і підрахували наступні дані:

Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;

корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;

IKEA — 15 тис.;

Inditex — 9 тис.;

KPMG — 4500;

PWC — 3700;

H&M — 3500;

LVMH — 3500;

L'Oreal — 2200;

Starbucks — 2000.

Всього станом на 11 березня про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.

А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян!

Для більшості з них починається епоха виживання. Тепер вони зможуть замислитись навіщо ця війна і ті, хто її почав?