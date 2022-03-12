Чогось не шкода: через санкції росіяни вже втратили близько 100 тисяч робочих місць

Внаслідок агресії Росії проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тисяч робочих місць.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Facebook.
Там підтвердили, що на росіян чекає тотальне безробіття і підрахували наступні дані:
Всього станом на 11 березня про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.
Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.
А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян!
Для більшості з них починається епоха виживання. Тепер вони зможуть замислитись навіщо ця війна і ті, хто її почав?