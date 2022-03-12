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Бізнес/Робота, Робота, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Чогось не шкода: через санкції росіяни вже втратили близько 100 тисяч робочих місць

Сьогодні, 02:30 Переглядів: 503

 

А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян

Внаслідок агресії Росії проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тисяч робочих місць. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України в Facebook.

Там підтвердили, що на росіян чекає тотальне безробіття і підрахували наступні дані:

  • Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;
  • корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;
  • IKEA — 15 тис.;
  • Inditex — 9 тис.;
  • KPMG — 4500;
  • PWC — 3700;
  • H&M — 3500;
  • LVMH — 3500;
  • L'Oreal — 2200;
  • Starbucks — 2000.

Всього станом на 11 березня про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.
А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян!

Для більшості з них починається епоха виживання. Тепер вони зможуть замислитись навіщо ця війна і ті, хто її почав?

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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна робота
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