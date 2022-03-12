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Евакуаційні рейси «Укрзалізниці» на 12 березня

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 727

 Здійснюють низку евакуаційних рейсів із Києва, Одеси, Полтави, Харкова, Вінниці і Запоріжжя

У суботу, 12 березня, «Укрзалізниця» здійснить низку евакуаційних рейсів із Києва, Одеси, Полтави, Харкова, Вінниці і Запоріжжя. Про це йдеться на сторінці перевізника у Facebook.

Укрзалізниця призначила два додаткові регулярні поїзди:

  • №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ. Відправляється з Кременчука о 15.30, прибуває до Івано-Франківська о 9.40. Зворотно відправляється о 16.38.
  • №149/150 Полтава - Чернівці. Відправляється з Полтави о 15.21, прибуває до Чернівців о 12.30. Зворотно, з Чернівців, відправляється о 14.13, прибуває до Полтави о 10.40.

Рейси по ст. Київ:

  • 1.00 – ІС+ Дарниця – Харків
  • 1.36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.
  • 1.36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 2.30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.
  • 3.42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
  • 4.01 – №130/129 Ворохта – Кременчук
  • 4.01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд
  • 5.40 – №114/113 Львів – Лиман
  • 5.40 – №142/141 Львів – Лиман
  • 07.00 – ІС+ Дарниця – Дніпро
  • 07.00 – ІС+ Дарниця – Львів
  • 07.00 – ІС+ Дарниця – Харків
  • 11.46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ
  • 13.09 – №114/113 Лиман – Львів
  • 13.09 – №142/141 Лиман – Львів
  • 14.07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 14.25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
  • 14.25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський
  • 15.02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів
  • 17.09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино
  • 17.42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький
  • 17.42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук
  • 18.30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород
  • 19.06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 19.13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава
  • 19.48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів
  • 20.12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
  • 20.21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта
  • 20.21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп
  • 21.07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 21.08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород
  • 21.15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 21.22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель
  • 21.28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний
  • 21.33 – №130/129 Кременчук – Ворохта
  • 21.33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці
  • 21.50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 21.50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
  • 22.22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці
  • 22.27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород
  • 22.37 – №91/92 Київ-Пас – Львів
  • 22.49 – №138/137 Хмельницький – Лиман
  • 23.46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Рейси по ст. Одеса:

  • 14.15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів
  • 18.13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель
  • 18.22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль
  • 19.20 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ
  • 20.49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці
  • 21.31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів
  • 22.03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
  • 22.25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

Рейси по ст. Полтава:

  • 5.53 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна
  • 6.03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ
  • 6.03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.
  • 6.03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.
  • 7.27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.
  • 8.33 – №44593 Івано-Франківськ – Краматорськ
  • 15.21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці
  • 17.20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 17.20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
  • 23.20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ
  • 23.42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
  • 23.44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси по ст. Харків:

  • 3.46 – №114/113 Лиман – Львів
  • 3.46 – №142/141 Лиман – Львів
  • 5.40 – №114/113 Львів – Лиман
  • 12.06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород
  • 14.00 – ІС+ Харків – Львів
  • 15.09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів
  • 15.09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород
  • 19.27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро
  • 20.15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець
  • 20.35 – №138/137 Лиман – Хмельницький
  • 21.08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ
  • 21.43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна
  • 22.11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Рейси по ст. Вінниця:

  • 0.23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 2.33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький
  • 3.52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
  • 4.32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас
  • 9.01 – №138/137 Лиман – Хмельницький
  • 17.15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський
  • 19.38 – №138/137 Хмельницький – Лиман
  • 23.14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець
  • 4.45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 5.37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1
  • 5.37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1
  • 6.23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.
  • 9.12 – № 5/6 Рахів – Запоріжжя-1
  • 14.26 – №42/41 Дніпро – Трускавець
  • 16.34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів
  • 17.49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
  • 17.49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
  • 23.11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по ст. Запоріжжя:

  • 12.20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14.45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів
  • 16.05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів
  • 16.05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель
  • 21.38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

Зауважимо, що всі евакуаційні рейси зі сходу України на захід є безкоштовними.

Додаткові евакуаційні рейси призначатимуть протягом 12 березня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже анонсували наступне:

  • Краматорськ
    Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11.00
  • Харків
    Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 9.40
  • Дніпро
    П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12.00
  • Кривий Ріг
    Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11.00
    Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14.50
  • Одеса
    Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22.32
  • Житомир
    Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11.00 та 13.00

А цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 12 березня виглядатиме так:

  • Польща
    № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00.40;
    № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 5.27;
    №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 7.10;
    № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 8.52;
    № 907/908 Дніпро – Хелм о 10.30;
    № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12.12;
    № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15.40;
    № 67/68 Київ – Варшава о 19.13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
    № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19.55.
  • Угорщина
    Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12.30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.
  • Словаччина
    № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11.35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13.49;
    № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16.50 і прибуттям о 18.13.
  • Румунія
    Евакуаційний маршрут Одеса - Тульча о 23.23 з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10.30.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Укрзалізниця евакуація
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