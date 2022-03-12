Евакуаційні рейси «Укрзалізниці» на 12 березня

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У суботу, 12 березня, «Укрзалізниця» здійснить низку евакуаційних рейсів із Києва, Одеси, Полтави, Харкова, Вінниці і Запоріжжя. Про це йдеться на сторінці перевізника у Facebook.

Укрзалізниця призначила два додаткові регулярні поїзди:

№129/130 Кременчук - Івано-Франківськ. Відправляється з Кременчука о 15.30, прибуває до Івано-Франківська о 9.40. Зворотно відправляється о 16.38.

№149/150 Полтава - Чернівці. Відправляється з Полтави о 15.21, прибуває до Чернівців о 12.30. Зворотно, з Чернівців, відправляється о 14.13, прибуває до Полтави о 10.40.

Рейси по ст. Київ:

1.00 – ІС+ Дарниця – Харків

1 . 36 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.

1 . 36 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

2 . 30 – №21/22 Трускавець – Харків-Пас.

3 . 42 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

4 . 01 – №130/129 Ворохта – Кременчук

4 . 01 – №149/150 Чернівці – Полтава Півд

5 . 40 – №114/113 Львів – Лиман

5 . 40 – №142/141 Львів – Лиман

07 . 00 – ІС+ Дарниця – Дніпро

07 . 00 – ІС+ Дарниця – Львів

07 . 00 – ІС+ Дарниця – Харків

11 . 46 – №45/46 Ужгород – Краматорськ

13 . 09 – №114/113 Лиман – Львів

13 . 09 – №142/141 Лиман – Львів

14 . 07 – №749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14 . 25 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

14 . 25 – №757/758 Київ-Пас – Могилів-Подільський

15 . 02 – №55/56 Київ-Пас – Рахів

17 . 09 – №13/14 Київ-Пас – Солотвино

17 . 42 – №790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17 . 42 – №792/791 Київ-Пас – Кременчук

18 . 30 – №81/82 Київ-Пас – Ужгород

19 . 06 – №43/44 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19 . 13 – №67/68 Київ-Пас – Варшава

19 . 48 – №95/96 Київ-Пас – Рахів

20 . 12 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

20 . 21 – №57/59 Київ-Пас – Ворохта

20 . 21 – №60/58 Київ-Пас – Чоп

21 . 07 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21 . 08 – №29/30 Київ-Пас – Ужгород

21 . 15 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21 . 22 – №98/97 Київ-Пас – Ковель

21 . 28 – №76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг-Головний

21 . 33 – №130/129 Кременчук – Ворохта

21 . 33 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

21 . 50 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

21 . 50 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

22 . 22 – №7/8 Київ-Пас – Чернівці

22 . 27 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

22 . 37 – №91/92 Київ-Пас – Львів

22 . 49 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23 . 46 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Рейси по ст. Одеса:

14.15 – №25/26 Одеса-Головна – Рахів

18 . 13 – №78/77 Одеса-Головна – Ковель

18 . 22 – №38/36-35/37 Одеса-Головна – Пшемисль

19 . 20 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ

20 . 49 – №136/135 Одеса-Головна – Чернівці

21 . 31 – №12/11 Одеса-Головна – Львів

22 . 03 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

22 . 25 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

Рейси по ст. Полтава:

5.53 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

6 . 03 – №90/89 Одеса-Головна – Краматорськ

6 . 03 – №17/18 Ужгород – Харків-Пас.

6 . 03 – №15/16 Рахів – Харків-Пас.

7 . 27 – №8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас.

8 . 33 – №44593 Івано-Франківськ – Краматорськ

15 . 21 – №149/159 Полтава Півд – Чернівці

17 . 20 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

17 . 20 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

23 . 20 – №44593 Краматорськ – Івано-Франківськ

23 . 42 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

23 . 44 – №138/137 Лиман – Хмельницький

Рейси по ст. Харків:

3.46 – №114/113 Лиман – Львів

3 . 46 – №142/141 Лиман – Львів

5 . 40 – №114/113 Львів – Лиман

12 . 06 – №45/46 Краматорськ – Ужгород

14 . 00 – ІС+ Харків – Львів

15 . 09 – №15/16 Харків-Пас. – Рахів

15 . 09 – №17/18 Харків-Пас. – Ужгород

19.27 – №795/796 Харків-Пас. – Дніпро

20.15 – №21/22 Харків-Пас. – Трускавець

20 . 35 – №138/137 Лиман – Хмельницький

21 . 08 – № 1/2 Краматорськ – Івано-Франківськ

21 . 43 – №8/7 Харків-Пас. – Одеса-Головна

22 . 11 – №90/89 Краматорськ – Одеса-Головна

Рейси по ст. Вінниця:

0.23 – №105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

2 . 33 – №771/772 Київ-Пас – Хмельницький

3 . 52 – №105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас

4 . 32 – №49/50 Трускавець – Київ-Пас

9 . 01 – №138/137 Лиман – Хмельницький

17 . 15 – №769/770 Київ-Пас – Кам’янець-Подільський

19 . 38 – №138/137 Хмельницький – Лиман

23 . 14 – №49/50 Київ-Пас – Трускавець

4 . 45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

5 . 37 – №86/85 Львів – Запоріжжя-1

5 . 37 – №88/87 Ковель – Запоріжжя-1

6 . 23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.

9 . 12 – № 5/6 Рахів – Запоріжжя-1

14 . 26 – №42/41 Дніпро – Трускавець

16.34 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

17.49 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

17.49 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

23.11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси по ст. Запоріжжя:

12.20 – №120/119 Запоріжжя-1 – Львів

14.45 – №44717 Запоріжжя-1 – Рахів

16.05 – №86/85 Запоріжжя-1 – Львів

16.05 – №88/87 Запоріжжя-1 – Ковель

21.38 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас.

Зауважимо, що всі евакуаційні рейси зі сходу України на захід є безкоштовними.

Додаткові евакуаційні рейси призначатимуть протягом 12 березня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім вже анонсували наступне:

Краматорськ

Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11.00

Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11.00 Харків

Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 9.40

Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 9.40 Дніпро

П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12.00

П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12.00 Кривий Ріг

Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11.00

Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14.50

Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11.00 Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14.50 Одеса

Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22.32

Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22.32 Житомир

Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11.00 та 13.00

А цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 12 березня виглядатиме так: