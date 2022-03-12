Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини

Проти Росії в Міжнародному кримінальному суді виступить 41 країна

Сьогодні, 03:28 Переглядів: 313

Справедливість обов'язково переможе

Військові злочини РФ на території України вже навіть складно полічити. За час війни путінські терористи вбили десятки дітей і сотні мирних громадян. Вони обстріляли безліч «зелених коридорів» і скинули снаряди на пологовий будинок у Маріуполі. Генеральна прокуратура України докладає всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Розслідування стартувало ще 1 березня, а тепер до справи приєдналася вже 41 країна. Значна частина цивілізованого світу виступить проти Росії, адже окупанти на чолі з нацистом Путіном повинні поплатитися за вторгнення.

Про нові держави, які приєдналися до справи по війні в Україні, розповіла генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

- Міжнародний кримінальний суд: Японія і Північна Македонія приєдналися до заяви щодо ситуації в Україні. Вже 41 країна. Справедливості бути, - написала вона на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: війна прокуратура
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх