Проти Росії в Міжнародному кримінальному суді виступить 41 країна

Сьогодні, 03:28 Переглядів: 313

Військові злочини РФ на території України вже навіть складно полічити. За час війни путінські терористи вбили десятки дітей і сотні мирних громадян. Вони обстріляли безліч «зелених коридорів» і скинули снаряди на пологовий будинок у Маріуполі. Генеральна прокуратура України докладає всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Розслідування стартувало ще 1 березня, а тепер до справи приєдналася вже 41 країна. Значна частина цивілізованого світу виступить проти Росії, адже окупанти на чолі з нацистом Путіном повинні поплатитися за вторгнення.

Про нові держави, які приєдналися до справи по війні в Україні, розповіла генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

- Міжнародний кримінальний суд: Японія і Північна Македонія приєдналися до заяви щодо ситуації в Україні. Вже 41 країна. Справедливості бути, - написала вона на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.