Проти Росії в Міжнародному кримінальному суді виступить 41 країна

Справедливість обов'язково переможе
Військові злочини РФ на території України вже навіть складно полічити. За час війни путінські терористи вбили десятки дітей і сотні мирних громадян. Вони обстріляли безліч «зелених коридорів» і скинули снаряди на пологовий будинок у Маріуполі. Генеральна прокуратура України докладає всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
Розслідування стартувало ще 1 березня, а тепер до справи приєдналася вже 41 країна. Значна частина цивілізованого світу виступить проти Росії, адже окупанти на чолі з нацистом Путіном повинні поплатитися за вторгнення.
Про нові держави, які приєдналися до справи по війні в Україні, розповіла генеральний прокурор Ірина Венедиктова.