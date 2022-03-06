Путін проти українського народу. День одинадцятий

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом десяти діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.01 Кременчуцьке подружжя Ерік і Оля виготовили замість святкових березневих ласощів патріотичні пряники.

00.27 Станом на 23.00 5 березня

втрати авіаційної техніки російських окупаційних військ становлять

: 44 літаки та 44 вертольоти – йдуть нога в ногу.

00.44 Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що член української делегації на переговорах з РФ Денис Кірєєв

був їхнім співробітником і загинув під час спецзавдання

. Раніше з'явилася інформація, що член української переговорної делегації був убитий Службою безпеки України, яка підозрювала, що він був російським шпигуном.

1.00 Окупанти

залишили приміщення Бородянського психоневрологічного інтернату

– голова ОДА.

