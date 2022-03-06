Окупанти залишили приміщення Бородянського психоневрологічного інтернату – голова ОДА

Сьогодні, 01:00 Переглядів: 0

Російські військові вийшли з території Бородянського психоневрологічного інтернату, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

- Спецпідрозділ, який зайшов у цей диспансер десь близько 13 години, наразі звільнив людей, вийшов із приміщення, але вони не залишили територію населеного пункту, - сказав Кулеба в ефірі українських телеканалів.

Раніше в суботу Кулеба припустив, що Бородянський психоневрологічний інтернат захопили російські війська, які ведуть звідти артилерійський вогонь на позиції української армії.

- З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію тамтешнього психоневрологічного інтернату ввійшов підрозділ рашистських кадировців! Вони замінували всі підходи до інтернату й тепер звідти ведуть артилерійський вогонь на позиції української армії, - написав Кулеба в Телеграм-каналі.