ЗСУ не пустили російські війська на Дніпропетровщину: ворога знищено

Росіяни планували наступ зі сторони Балаклеї
Українські захисники не дали російським терористичним військам просунутися в бік Дніпропетровської області.
- Сьогодні, силами зведеного підрозділу 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України було зупинено колони противника, які намагалася висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії. В ході зухвалої операції техніка та жива сила противника була знищена!, - повідомляється ввечері на сторінці підрозділу у Facebook.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.