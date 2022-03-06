ЗСУ не пустили російські війська на Дніпропетровщину: ворога знищено

Сьогодні, 01:29 Переглядів: 454

Українські захисники не дали російським терористичним військам просунутися в бік Дніпропетровської області.

- Сьогодні, силами зведеного підрозділу 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України було зупинено колони противника, які намагалася висунутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклії. В ході зухвалої операції техніка та жива сила противника була знищена!, - повідомляється ввечері на сторінці підрозділу у Facebook.